السيسي: عدم سقوط الدولة "إنجاز عظيم"

حوار السيسي مع المذيع أسامة كمال

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه «لو لم تسقط الدولة خلال السنوات الأربع الأولى فإنه بذلك سيكون قد أنجز "مهمة عظيمة جداً" على حد قوله.

وأضاف السيسي خلال حوار تلفزيوني أذيع على قنوات مصرية، إن مصطلح "أهل الشر" الذي اعتاد قوله في خطاباته هم "كل من يسعى للإساءة لمصر ومحاولة عرقلة مصر والمصريين عارفينهم كويس".

وقال السيسي إن شباب مصر هم الأمل، مضيفا أن "شباب مصر واع وبخير ولكن يحتاج لفرصة". مطالبا الإعلام والصحافة بتسليط الضوء على ما سماها "إنجازات الدولة".

وفي الحوار الذي أذيع عقب يوم من إحالة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق إلى المحاكمة، قال السيسي إن الأجهزة الرقابية "غير مكبلة" وأنها مطلقة اليد في مواجهة الفساد. وأضاف: "لم نتدخل التدخل فى شؤون الأجهزة الرقابية، وإذا كنا عاوزين ننجح لازم نثق فى الأجهزة الرقابية".

وحول مشروع قناة السويس، اعتبر السيسي أن المشروع حقق مكاسب منها رفع الحالة المعنوية للشعب المصري.

وزعم السيسي أن 90% من المتواجدين في السجون المصرية بسبب ارتكابهم "وقائع جنائية" على حد قوله.

وقالت مصادر رئاسية لصحيفة "المصري اليوم" إن الحوار أجريت له عمليات مونتاج في مبنى التلفزيون المصري الرسمي، رغم تأكيد المذيع أسامة كمال أن السيسي لم يطلب حذف أي سؤال.