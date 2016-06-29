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24.1 مليون مستخدم للإنترنت عبر الهاتف المحمول بمصر

29/6/2016

بلغ الزيادة في عدد المستخدمين 19.9% ـ رويترز

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي)، اليوم الأربعاء، أن عدد مستخدمي شبكة الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بلغ 24 مليونا و100 ألف مشترك في يونيو/ حزيران 2015، مقابل 19  مليونا و300 ألف مشترك في نفس الشهر من العام 2014 بزيادة بلغت نسبتها 19.9%.

وبلغ عدد مشتركي الإنترنت عن طريق "USB Modem" قرابة 4  ملايين و100          ألف مشترك في يونيو/حزيران 2015 مقابل 3  ملايين و800 ألف مشترك في نفس الشهر من عام 2014، بزيادة بلغت نسبتها 7.4%.

وأضاف الإحصاء المصري أن عدد مشتركي الإنترنت عن طريق ADSL بلغ مليونين  و900 ألف  مشترك في يونيو/حزيران 2015 مقابل 3  ملايين و500  الف مشترك في نفس الشهر من عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 17.2%.

وبلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 95  مليونا و100 ألف  خط في يونيو/حزيران 2015 مقابل 103 ملايين و200 ألف خط في نفس الشهر من عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 7.9%.وأرجع الجهاز سبب الانخفاض إلى فصل العديد من خطوط المحمول نتيجة عدم وجود بيانات لمستخدميها.  

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