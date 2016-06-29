24.1 مليون مستخدم للإنترنت عبر الهاتف المحمول بمصر

بلغ الزيادة في عدد المستخدمين 19.9% ـ رويترز

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي)، اليوم الأربعاء، أن عدد مستخدمي شبكة الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بلغ 24 مليونا و100 ألف مشترك في يونيو/ حزيران 2015، مقابل 19 مليونا و300 ألف مشترك في نفس الشهر من العام 2014 بزيادة بلغت نسبتها 19.9%.

وبلغ عدد مشتركي الإنترنت عن طريق "USB Modem" قرابة 4 ملايين و100 ألف مشترك في يونيو/حزيران 2015 مقابل 3 ملايين و800 ألف مشترك في نفس الشهر من عام 2014، بزيادة بلغت نسبتها 7.4%.

وأضاف الإحصاء المصري أن عدد مشتركي الإنترنت عن طريق ADSL بلغ مليونين و900 ألف مشترك في يونيو/حزيران 2015 مقابل 3 ملايين و500 الف مشترك في نفس الشهر من عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 17.2%.

وبلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 95 مليونا و100 ألف خط في يونيو/حزيران 2015 مقابل 103 ملايين و200 ألف خط في نفس الشهر من عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 7.9%.وأرجع الجهاز سبب الانخفاض إلى فصل العديد من خطوط المحمول نتيجة عدم وجود بيانات لمستخدميها.