مطار أتاتورك يعود إلى العمل بشكل طبيعي

عودة العمل إلى مطار أتاتورك بشكل طبيعي – الأناضول

عاد سير العمل في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، إلى وضعه الطبيعي، بعد الهجوم الذي نفذه 3 "انتحاريون" مساء أمس الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 36 شخصا، بالإضافة إلى منفذي الهجوم، وإصابة 147 شخصا.

وأعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، فجر اليوم، خلال زيارة تفقدية للمطار أنَّ سير الرحلات الجوية، عاد إلى طبيعته.

ويتوافد المسافرون منذ الصباح الباكر على المطار، وبسبب إلغاء بعض الرحلات، توجه المسافرون الذين ألغيت رحلاتهم، إلى مكاتب شركات الطيران الموجودة في المطار، للحصول على تذاكر سفر على الرحلات الأخرى المتوجهة إلى مقاصدهم.

ويستمر العمل لإصلاح الأضرار التي لحقت، بمنطقة وصول المسافرين في قسم الرحلات الخارجية بالمطار، حيث وضعت حواجز حول المنطقة المتضررة، كما رفع بها العلم التركي.

وتسير حركة المرور حول المطار بشكل طبيعي، ويقوم رجال الشرطة، بمساعدة الكلاب البوليسية، بتفتيش السيارات الداخلة إلى المطار.