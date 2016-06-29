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فاطمة المهدي تكتب: كبسولة زوجية (23)

29/6/2016

الأسطورة بتقول:

-إنت عمرك ما حسيت بى

-وإنتِ عمرك ما قدرتِ ظروفى إنتِ مهملة

-وإنت سايب كل حاجة على

-إنت بقيت بخيل

-وإنت مسرفة

-إنت زهقتنى

-وإنت قرفتينى

الكبسولة بتقولك:

لغة "الاتهام" من أكتر الحاجات اللى ممكن تهدم العلاقة بينك وبين شريكك.

هتطلع له "السلاح" وتقوله أخطاءه بطريقه منفرة .. هيطلع هو "الدرع" بتاعه عشان يدافع عن نفسه.

-طب إيه الحل؟ نستخدم هذه الكلمات: أنا محتاجالك .. أنا ظروفى صعبة اليومين دول وعاوزك تقف جنبى .. بحب وجودك فى حياتى .. تربية الولاد متعبه عاوزين نشوف هنعمل إيه معاهم .. الولاد كبروا ومحتاجيننا سوا أكتر من الأول .. بحب لما أرجع ألاقى الدنيا رايقه عشان أقعد معاك .. عاوزة حد يساعدنى عشان تعبت ..

لما يحصل خلاف حاول على قد ما تقدر متقولش (لا تقل) كلاما تندم عليه بعد كده .. اهدى شوية عشان توصل رسالتك لشريكك صح وتوصل ما تريده .. بس خلاص.

فاطمة المهدي
استشارية تربوية مصرية

المصدر : الجزيرة مباشر
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