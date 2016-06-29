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عثمان أوغلو: تركيا تنتهج سياسة جديدة لتقليل أعدائها

28/6/2016

قال المحلل السياسي التركي محمود عثمان أوغلو إن تركيا تنهج نهجا جديدا منذ تولي رئيس الوزراء الجديد علي يلدرم مهام رئاسة الحكومة، حيث أعلن منذ بداية توليه مهام منصبه عمله على تقليل الأعداء وكسب المزيد من الأصدقاء وهذا ما يبدو أن تركيا تسعى إليه خلال الأيام القليلة الماضية من خلال الاتفاق مع إسرائيل وكذلك حل الأزمة مع روسيا الذي يلوح في الأفق على حد وصفه.

وأوضح عثمان أوغلو في حوار مع موقع الجزيرة مباشر أن تركيا أصرت في قضية إعادة علاقاتها مع إسرائيل على الشروط الثلاثة التي طرحتها منذ البداية لإعادة العلاقات ، حيث تمثلت تلك الشروط في اعتذار الجانب الإسرائيلي عن الجريمة التي ارتكبها بحق سفينة مرمرة ثم تعويض أهالي الضحايا ثم فك الحصار عن قطاع غزة.

وأضاف أن الاعتذار قد تم بالفعل من قبل نتنياهو حيث اتصل بأردوغان واعتذر عن الجريمة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، فيما سيرفع الحصار تدريجيا عن قطاع غزة على حد وصفه.

وأوضح عثمان أوغلو أن كلا الطرفين التركي والإسرائيلي رابحان من جراء تلك الاتفاقية على حد وصفه، بالإضافة إلى المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أن جلوس الطرفين والتشاور سيجلب المزيد من الحقوق لأهل غزة المحاصرين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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