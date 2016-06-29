شاهد.. متحدث رسمي يتحدى شاومينغ: الغش أقل هذا العام

نفى، بشير حسن المتحدث باسم وزارة التعليم "أن يكون الغش مشكلة متنامية في امتحانات الثانوية العامة". وقال، إنه لا بديل عن امتحانات قومية محترمة، تحقق العدالة في التعليم.

وأضاف "لو قمنا بمقارنة حالات الغش هذا العام بالسنوات الماضية سنجد إنها أقل بكثير".

وألغت وزارة التربية والتعليم المصرية هذا الأسبوع عددا من امتحانات الثانوية العامة بعد تسريب أسئلتها وأجوبتها النموذجية ونشرها على صفحة على موقع فيسبوك.

وبدأت صفحة بعنوان "شاو مينج بيغشش ثانوية عامة" نشر أسئلة الامتحانات على الانترنت قبل المواعيد المقررة للامتحانات زاعمة أن هدف ذلك هو الدفع لإجراء إصلاحات للنظام التعليمي.

وشاعت أنباء التسريبات مع بدء امتحانات الثانوية العامة واستمرت الصفحة تتهكم على وزارة التعليم على أمل أن تفضح الفساد والإهمال.

وتعرضت الوزارة لانتقادات لاذعة بعد التسريبات في بلد يعاني فيه التعليم العام من متاعب عديدة.

ونظم مئات الطلاب الغاضبين بسبب إلغاء وتأجيل امتحانات احتجاجا أمام مقر الوزارة صباح أمس الأول وقالوا إنه من الظلم أن تُعاد الامتحانات بعد عام من الدراسة من أجلها.

وأعرب طالب شارك في الاحتجاج عن غضبه للتوقيت الذي أُعلن فيه إلغاء "امتحان إحدى المواد" على الرغم من حقيقة أن التسريبات تمت منذ أيام.

وشعر أهالي طلاب الثانوية بخيبة أمل من الوضع وحاولوا التخفيف عن أبنائهم المحبطين. وأشاروا إلى أنه من الظلم أن تتم المساواة بين طلاب اجتهدوا واستعدوا بجدية للامتحانات طوال العام الدراسي بأولئك الذين سُربت لهم الامتحانات قبل موعدها مباشرة.

ويؤدي نحو 570 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة في مصر والتي كان من المقرر أن تُجرى في الفترة بين 5 و28 يونيو حزيران.

وعادة ما تتسبب امتحانات الثانوية العامة في زيادة الضغوط على الطلاب وأُسرهم ليس فقط بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة للدروس الخصوصية ولكن أيضا لأن نتائج تلك الامتحانات تحدد الكليات الجامعية التي سيلتحق بها الطلاب.

وأعرب طلاب كثيرون عن قلقهم من احتمالات تأثرهم بالوضع المضطرب وعدم تحقيقهم النتائج التي يحتاجونها للالتحاق بكليات ومعاهد مرموقة.

وقال مسؤولون أمنيون إنه تم إلقاء القبض على عدة أشخاص على صلة بعمليات تسريب الامتحانات ونشرها على الانترنت بينهم موظفون في وزارة التعليم.

ويقول خبراء إن مستوى التعليم العام في مصر يتراجع جراء نقص التمويل وعدم تدريب المعلمين.

ويصعب على كثير من الطلاب الالتحاق بالتعليم الخاص لارتفاع تكلفته الأمر الذي لا يتيح خيارا أمام الكثيرين.