شاهد: سياسيون مصريون: "تم توظيفنا" ليستولي الجيش على السلطة

بعد ثلاث سنوات من تظاهرات ضخمة ملأت شوارع القاهرة ومناطق مصرية أخرى في 30 يونيو حزيران 2013 واستند اليها الجيش للإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، ، يتسع نطاق خيبة الأمل في تحقيق تحول ديمقراطي في مصر مع تزايد وطأة القيود على الحريات.

وخلال السنوات الماضية، شهدت مصر حملة قمع دامية ضد جماعة "الإخوان المسلمين" امتدت بعد ذلك لتشمل الناشطين الشباب الذين اطلقوا الثورة على الرئيس المخلوع حسني مبارك في 2011 ونزلوا إلى الشارع مع مئات الالاف من المصريين للمطالبة برحيل مرسي وجماعة الاخوان المسلمين من السلطة والذين صار العديد من رموزهم يقبعون الأن في السجون.

وتصاعدت المخاوف خلال الأشهر الأخيرة من فرض مزيد من القيود على الحريات العامة وحرية التعبير خصوصا عقب احالة نقيب الصحفيين يحي قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة إلى المحاكمة بتهمة التستر على مطلوبين للعدالة، في سابقة هي الأولى منذ تأسيس النقابة قبل 75 عاما.

وقال، الناشط الحقوقي جمال عيد الذي شارك في الثورة على مبارك وفي التظاهرات المناهضة لمرسي، "عندما أتذكر 30 يونيو 2013، أشعر إنه تم خداعنا وتوظيفنا من جناح في الدولة ليس للإطاحة بالإخوان وبدء تأسيس نظام ديموقراطي، وانما لصالح استيلاء الجيش وهو جزء من نظام مبارك على السلطة".

وتابع، "تم استغلال الكراهية الشعبية للإخوان من أجل الاستيلاء على السلطة".

وأضاف، "عندما نزلنا إلى الشارع، كنا نشعر إن الإخوان خانوا الثورة ولم يعد يعنيهم تحقيق أهدافها في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكنا نريد انتخابات رئاسية مبكرة يتاح لمرسي نفسه خوضها من جديد"، لافتا إلى أن وضع حقوق الانسان هو الاسوأ في تاريخ مصر الحديث"، مضيفا "وفقا لتقديرات المنظمات الحقوقية، يبلغ عدد السجناء السياسيين قرابة 60 الفا" غالبيتهم من الإسلاميين.

وأطلق عبد الفتاح السيسي الذي كان قائدا للجيش في عهد مرسي، أسم "ثورة 30 يونيو" على التظاهرات واتكأ عليها وعلى شعبيته الطاغية آنذاك كمصدر لشرعية قراره بعزل مرسي واعتقاله بعدها بثلاثة ايام، ثم تولى فعليا زمام الأمور في البلاد إلى أن تم انتخابه رئيسا في مايو/أيار 2014.

لكن شعبية الرئيس المصري الذي كان ينظر اليه آنذاك باعتباره "المنقذ"، تقلصت .

في المقابل، يرى أنصار السيسي، إن مصر تتحرك إلى الأمام في الاتجاه الصحيح.