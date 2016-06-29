شاهد: تطبيق جوال يساعدك على غسل سياراتك في لبنان

أطلق اثنان من رواد الأعمال في لبنان تطبيقا جديدا سمياه (بلينك ماي كار) على الهواتف الذكية لتقديم خدمة غسل وتنظيف السيارات.

ويقول مصمما التطبيق إنه يوفر الوقت لأصحاب السيارات كما يُستخدم بسببه ماء أقل عن الغسل بالطريقة المعتادة.

ولأن الحاجة أُم الاختراع فقد خطرت فكرة التطبيق لمؤسسي الشركة الناشئة وهما رامي حلاَل ورالف شويري العام الماضي عندما كانا ينتظران لغسل سيارتيهما في محطة بنزين في بيروت.

واضطر الصديقان للانتظار في صف طويل من السيارات وخرجا بفكرة تقديم خدمة غسل السيارة مباشرة بالطلب سواء عند البيت أو عند مقر العمل بدلا من الانتقال إلى محطة البنزين.

ويتيح التطبيق لمستخدميه أن يطلبوا عبر هواتفهم الذكية غسل سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وتكلف الخدمة ما بين سبعة و12 دولارا ويتعين تسجيل الطلب قبل الموعد المطلوب بنحو 15 دقيقة على الأقل.

والعاملون في شركة بلينك ماي كار متخصصون في العناية بالسيارات على حد وصف صاحبي الشركة. فهم يستخدمون مواد تلميع وقماش معين للقيام بعملهم في الأماكن التي يريدها العملاء.

وتستخدم لبنانية تدعى سحر دمياطي التطبيق منذ بضعة شهور لغسل سيارتها وتقول إنه ملائم جدا.

وتقدم الشركة أول عملية غسل للسيارة مجانا للعميل الجديد لتشجيع الناس على تجربة الخدمة.