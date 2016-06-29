شاهد: "الشوربة خانة" مطعم ببغداد يقدم وجبات مجانية للصائمين

أسس متطوعون مطعما سموه (الشوربة خانة) يُقدم طعاما مجانيا للاجئين والنازحين والفقراء في منطقة الأعظمية ببغداد.

وشُيَد المطعم في مكان كان مكبا للقمامة بالمنطقة الفقيرة في العاصمة العراقية حيث قام مجموعة من المتطوعين يسمون أنفسهم (تطوعية شباب الأعظمية) بتنظيف المكان وبناء المطعم.

ويقدم المطعم نحو 500 وجبة مجانية يوميا لقاصديه خلال شهر رمضان.

وعن المطعم المجاني قال صاحب فكرته ومديره محمد سمير "المطعم المجاني جاءت هذه الفكرة نتيجة حاجة المنطقة باعتبارها سنتر (مركز) للنازحين والفقراء. منطقة الأعظمية خصوصا هذي المنطقة بالتحديد. منطقة الحارة خلف جامع أبو حنيفة النعمان تكتظ بالنازحين. فجاءت الفكرة لمساعدة إخواننا النازحين. فارتأينا أن نقوم بمشروع طويل الأمد كصدقة جارية فقمنا بتشييد هذا المطعم المجاني المستقل."

ولا يقتصر ما يقدمه المطعم على الحساء فقط كما يوحي اسمه لكنه يقدم وجبات إفطار شاملة في رمضان تحتوي بالطبع على حساء وأرز ولحم ومشروبات.

وأوضح سمير مدير المطعم أنه سيستمر بعد انقضاء شهر الصوم وسيقدم لذوي الحاجة وجبة كبيرة واحدة على الأقل يوميا.

وجميع من يعمل في (الشوربة خانة) من المتطوعين وهم مجموعة متنوعة من العاملين والطلاب.

وتقول الأمم المتحدة إن القتال المستعر في العراق أجبر ما يزيد على 3 ملايين و400 ألف شخص على النزوح من بيوتهم في أنحاء البلاد.

وفر نحو 85 ألف شخص من الفلوجة الشهر الماضي وسط حملة عسكرية تم خلالها استعادة الحكومة للمدينة التي تقع على بعد 50 كيلومترا غربي بغداد يوم الأحد (26 يونيو/ حزيران).

وتعاني معظم العائلات النازحة من نقص الغذاء والمأوى الملائم والرعاية الطبية.