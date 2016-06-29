شاهد السيسي: "وآخرين من دونهم" يعبثون بهيبة الدولة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأبعاء إنه كان يقف كثيرا أمام آية من القرآن الكريم وهي " وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم" ولكن في الفترة الأخيرة اكتشفت أنها تشير إلى أنه في حالة الضعف يخرج أناس من الخلف يعبثون بهيبة الدولة.

وحذر السيسي خلال كلمة له القاها في الاحتفال الذي نظمته صباح اليوم وزارة الأوقاف بمناسبة "ليلة القدر"، من مغبة استغلال الخلاف المذهبي بين المسلمين، مشيرا إلى أن تفاقم هذا الخلاف يؤدي إلى مزيد من التقسيم والفُرقة.

وشدد، على أهمية التصدي للتطرف من خلال عملٍ جاد ومنظم، والعمل على الحيلولة دون توسعته واستمراره في تشويه صورة الدين.

ولفت السيسي، إلى المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية في الآونة الراهنة، طارحا دعوة لتقييم وضع الأمة الإسلامية بين مختلف الأمم من حيث احترامها للعديد من القيم الإنسانية ومن بينها الصدق والأمانة والعمل والتواضع والسماحة ومساعدة الآخرين واحترام المرأة.

وأكد أن جميع هذه القيم قد حث عليها الإسلام، داعيا إلى أهمية إعلائها في المجتمع الإسلامي، وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين الإتباع وبين النظر والتدبر وإعمال العقل.

وأضاف، "إذا كانت السُنة النبوية المُطهرة قد تمت مراجعتها ووُجد أن هناك حوالي 600 ألف حديث غير صحيح، فإنه من الأحرى أن يتم التصدي للتفاسير المغلوطة والممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض في عالم اليوم، والعمل على إيضاح عدم صحتها حتى يتعرف عامة المسلمين على صحيح الدين".

وأشار إلى "أن الأمم لا تُقام إلا بالعمل والجهد والإخلاص وليس بالقتل والتخريب وتدمير الأوطان وترويع الآمنين، موضحا أن الدول التي تسقط في براثن الإرهاب والفوضى لا تعود مرة أخرى".

وأضاف، "أعداء الدول لم يعودوا مقتصرين فقط على الأعداء من الخارج ولكن أيضاً هناك أعداء من الداخل يودون هدم الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب التصدي لمحاولات تقويض الدولة الوطنية".

وخلال الاحتفال، قدم وزير الأوقاف للرئيس كتاب "حماية الكنائس في الإسلام" مترجماً إلى عشر لغات كهدية من وزارة الأوقاف.

وغالبا ما يحذر السيسي من أن التطرف يشكل تهديدًا واسعًا للمنطقة.

وأضاف "هل نحن أعلم الأمم. هل نحن أكثر سماحة؟ هل نحن أكثر الأمم احتراما للمرأة"؟

وختم الرئيس المصري "أنا أخاف من التطرف والغلو وحتى الأن لم نجد سبيلا حقيقيا لمواجهته. انظروا إلى خريطة التطرف الموجود في العالم".

ويضع السيسي نفسه بمواجهة خطر التطرف، ويجد قبولا بين الدول الغربية التي تعتبره حليفا في الحرب ضد الجهاديين.

وتحارب مصر مجموعة سلفية بايعت "تنظيم الدولة" في شبه جزيرة سيناء حيث قُتل مئات من الجنود ورجال الشرطة وتم اسقاط طائرة ركاب روسية وعلى متنها 224 شخصا.

وبعد إطاحة الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، شنت أجهزة الأمن المصرية حملة قمع ضد الإخوان المسلمين أدت إلى مقتل 1400 من أنصار "مرسي" على الأقل وتوقيف الأف أخرين.

إلا أن حملة القمع امتدت لاحقا لتشمل الناشطين الشباب من الحركات الداعية إلى الديمقراطية والذين أيدوا عزل "مرسي" قبل أن يعارضوا حكم السيسي.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أعضاء و أنصار جماعة الإخوان المسلمين، في ما وصفته الأمم المتحدة بانه سابقة في التاريخ الحديث.