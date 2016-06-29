شاهد: إفطار مع مجموعة من كتائب القسام في قطاع غزة

رصد الزميل محمد وشاح ـ مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة ـ أجواء شهر رمضان الكريم مع إحدى المجموعات التابعة لكتائب الشهيد عزالدين القسام أثناء رباطها على الثغور في قطاع غزة.

وقال أحد المجاهدين للجزيرة مباشر إن أعضاء كتائب الشهيد عز الدين القسام في شهرالتقلب بين طاعات الله عز وجل، ففي النهار صيام، وبالليل بين القيام والتهجد والرباط على الثغور.

وأضاف المجاهد أنه في شهر رمضان يوازن الإنسان بين عمله بالنهار، وعبادته ورباطه على الثغور بالليل.

وأشار إلى أن شهر رمضان له خصائص تختلف عن بقية الشهور ولذلك يسعى المجاهدون إلى زيادة العبادات من صيام وقيام وقراءة القرآن لكي يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى.

وأوضح مجاهد ثالث أن الأهل سواء الزوجة أو الأم والأولاد يتفهمون وضعهم، بل ويساعدونهم في التجهيز للخروج للرباط في سبيل الله.

وطالب المجاهدون الأمة العربية والإسلامية بدعمهم بالدعاء والمال والسلاح، لأنهم يدافعون عن أرض فلسطين وهي عرض الأمة كلها.