المرصد السيناوي: الحرب تمزق حياة أطفال سيناء

يعاني أطفال سيناء من شوائب الحرب التي يقول النظام المصري إنه يخوضها ضد "الإرهاب" منذ ثلاثة سنوات على التوالي، مما أوقعهم بين قتيل أو مصاب أو معتقل أو فقيد أو يتيم.

ورغم التكتم الإعلامي المتعمد في سيناء، إلا أن "المرصد السيناوي لحقوق الإنسان" استطاع توثيق بعض حالات الأطفال الذين أصيبوا بعاهات مستديمة وتشوهات؛ إثر القصف العشوائي لقوات الجيش على الأحياء السكنية بالشيخ زويد ورفح، وكذلك إطلاق الرصاص بعشوائية تجاه منازل المواطنين من الكمائن الأمنية المُنتشرة بالمدينتين.

أول الحالات، كانت لطفلة تدعى ياسمين السواركة (10 أعوام)، من قبيلة السواركة، حيث أصيبت نتيجة قصف مدفعي استهدف منزلهم، مما أدى لقطع في أوتار ذراعها الأيمن، فيما تطلب علاجها عمليات جراحية تمت على فترات متباعدة خلال عدة أشهر وتم تحويلها للقاهرة؛ لعدم توافر الإمكانات بمستشفى العريش العام.

أما الطفلة آية إبراهيم سليمان (14 عامًا) من قرية أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد، فقد أصيبت بطلق ناري بالفخذ الأيمن أثناء توجهها لأداء امتحانات نصف العام من قبل كمين أبو طويلة في 7 يناير/ كانون ثانِ2016، مما أدى لإصابتها بكسر مضاعف تسبب في التأثير علي حركتها.

ومن الحالات التي وثقها المرصد أيضا، ما جرى مع الطفل عبد العزيز مصطفى سلامة (خمسة أعوام)، من قرية شبانة جنوب رفح، أصيب بتهتك في عظام الفخذ الأيسر؛ إثر قصف مدفعي استهدف منزله وتم نقله لمستشفي المعادي العسكري؛ لعدم توافر الإمكانات الطبية بمستشفي العريش العام، فيما مات شقيقه "محمد" في نفس القصف.

أما الطفل عبد الرحمن من قبيلة الإرميلات (ست أعوام)، من حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد، أصيب في 1 يوليو/ تموز 2015 بشظايا في البطن وحرق مضاعف في الوجه نتيجة قصف منزلهم بطائرات F16، تم نقله للعلاج بالقاهرة بعد عجز الأطباء بمستشفى العريش العام وتكلف علاجه 25 ألف جنيه حيث تم العلاج علي نفقة أسرته وليس علي نفقة القوات المسلحة ولا يزال يتلقى علاج لتشوهات وجهه.

وفي منتصف عام 2015، أصيب الطفل عبد الرحمن محمد سليمان (ستة أعوام) من مدينة الشيخ زويد، أصيب بطلق ناري بالرأس من قِبَل قوات الجيش علي الطريق الدولي أثناء توجهه بصحبة والده لمدينة العريش لتلقي العلاج، مما أدى لفقد جزء من عظام الجمجمة، الأمر الذي يعرضه لمضاعفات عديدة ويحتاج لعملية راحة تكلفتها 80 ألف جنيه، وقد منحته المحافظة تعويض قيمته 1000 جنيه لمدة ثلاث شهور توقف بعدها.

وفي فبراير/شباط 2016، بحي الرسم بمدينة رفح، أصيبت الطفلة مريم عابد مسعود (10 أعوام)، بشظايا في العين والوجه نتيجة تعرض منزلهم لقصف بطائرات F16، مما أدى لفقدانها إحدى عينيها وتم تحويلها لمستشفى الإسماعيلية الجامعي وما زالت تخضع عينها الأخرى للعلاج حتي الآ .

وفي نفس الحي، أصيبت الطفلة دعاء مسعود (11 عامًا) بشظايا في الوجه مما أدى لكسر بعظام الجمجمة وتشوهات في وجهها (ابنة عم مريم) ونفس ظروف إصابتها، وفقدوا أربعة من أشقائهم في هذا القصف.

كما أصيب الطفل عبد الله أيوب (عشر سنوات) ببتر في ساقيه نتيجة تعرض منزلهم لقصف بطائرات F16 في فبراير/ شباط 2016 وتم تحويله لمستشفى المعادي العسكري لاستكمال العلاج، كما لقى شقيقه مصرعه و عمره عام في نفس القصف.

وفي مدينة الشيخ زويد، أصيبت الطفلة رباب الهبيدي (عشر أعوام)، ببتر في ساقها اليمنى نتيجة إصابتها عقب قصف منزلهم الذي توفىّ خلاله أفراد أسرتها، وتم تحويلها لمستشفى المعادي العسكري لتلقي العلاج.

وفي قرية الشلاق بالشيخ زويد أيضا، أصيب الطفل هشام زيادة حمدان (11 عاما)، بشظايا في في الفخذ الأيسر في 8 مايو/ أيار 2016 نتيجة تعرض منزلهم لقصف مدفعي من قبل كمائن الجيش.

كما وثق المرصد إصابة الطفلة حياة خالد عيد (14 عامًا)، من مدينة الشيخ زويد، ببتر في ذراعها الأيمن عقب قصف منزلهم في 1 يوليو/ تموز 2015 بطائرات F16.

وفي مدينة رفح، أصيب الطفل مالك محمد قشطة (10 أعوام)، بطلق ناري في فخذه وذراعه الأيمن مما أدى لإصابته بكسر مضاعف في عظام الفخذ والساق، تم نقله للقاهرة لاستكمال علاجه وخضع لعدة عمليات جراحية وعلاج طبيعي وما زال يخضع للعلاج حتي الآن وقد أثرت إصابته على قدرته الحركية، وتكاليف علاجه ونقله تحملتها عائلته.

وبحسب المرصد، فإن الطفلة رانيا سالم سليمان (12 عامًا)، من قرية الجورة جنوب الشيخ زويد، أصيبت بشظايا في القدمين نتيجة تعرض منزلهم للقصف المدفعي من قبل قوات الجيش في 21 مارس/ آذار 2016.

وفي ختام التقرير، قال المرصد السيناوي لحقوق الإنسان إن قوات الجيش تنتهك في هذه الملفات نص المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على أن تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز.

كما تضيف المادة أن: "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم".

وأضاف التقرير أن المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تنص على أن تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

وتابعت المادة: "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب". كما لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب".

وطالب "المرصد السيناوي لحقوق الإنسان" السُلطات المصرية بالتوقف فورًا عن استهداف المدنيين والأطفال بربوع سيناء، ودعت السُلطات إلى ضرورة احترام مواد ومواثيق حقوق الإنسان.

وناشد "المرصد السيناوي" جميع مُنظمات حقوق الإنسان، والجهات المعنية بحقوق الطفل والمقرر الخاص بمناهضة التعذيب وحقوق الطفل بلجنة الأمم المُتحدة التدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات التي تزداد جسامة يومًا بعد يوم.