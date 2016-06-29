الصندوق الأسود يثبت وجود دخان في غرفة تحكم الطائرة المنكوبة

حطام الطائرة المصرية – أرشيف

قالت لجنة التحقيق في حادث تحطم "طائرة مصر للطيران" في البحر المتوسط إنها نجحت في استخلاص البيانات من مسجل البيانات وإنها تتحقق من أكثر من 1200 معلومة عن أداء الطائرة أثناء الرحلة تمهيدا للبدء في مرحلة القراءة والتحليل.

وسقطت الطائرة وهي من نوع إيرباص (320 إيه) في مياه البحر المتوسط في طريق عودتها من باريس إلى القاهرة في 19 مايو أيار الماضي، وقتل 66 شخصا هم كل من كانوا على متنها. ولا يزال سبب الحادث مجهولا.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء "تشير المعلومات الأولية المسجلة على الجهاز إلى أنه قد تم تسجيل بيانات الرحلة منذ إقلاع الطائرة من مطار شارل ديجول حتى توقف التسجيل عند ارتفاع 37000 قدم مكان وقوع الحادث".

وأضاف البيان، "تتوافق البيانات المسجلة على الجهاز مع رسائل نظم التواصل والإبلاغ مع الطائرة والتي تشير إلى وجود دخان في دورة المياه ودخان صادر من غرفة الأجهزة الإلكترونية للطائرة".

وأرسلت الطائرة سلسلة من التحذيرات تشير لرصد دخان على متنها من خلال نظام آلي ينقل بشكل دوري بيانات الصيانة والخطأ إلى الشركة المشغلة للطائرة.

وقال البيان، إن قطع الحطام التي انتشلت من الجزء الأمامي للطائرة أظهرت مؤشرات على تلف بسبب حرارة عالية ودخان كثيف أسود.

وأضافت اللجنة، أن العمل مستمر لإصلاح جهاز مسجل محادثات قمرة القيادة في فرنسا التي أرسلت إليها شريحتا البيانات من الصندوقين الأسودين بعد انتشالهما من البحر المتوسط في وقت سابق هذا الشهر.