إدانات دولية للهجمات على مطار أتاتورك بإسطنبول

تفجيرات مطار أتاتورك بإسطنبول

أدان قادة ورؤساء ومسؤولو حكومات العديد من الدول والمنظمات الدولية، الاعتداء الذي شهده مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، مساء أمس الثلاثاء، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان غي مون، عن إدانته للاعتداء، مؤكدًا وقوف المنظمة الدولية "بحزم إلى جانب تركيا التي تواجه هذا الخطر"، وشدد على "تعاطفه العميق وتعازيه لعائلات الضحايا وللحكومة التركية وشعبها، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد المسؤول الأممي في بيان أصدر الناطق باسمه، "على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف"، معربًا عن أمله في "الوصول إلى مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة".

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن أسفها، تجاه الاعتداء بمطار أتاتورك، قائلة "باسمي وباسم رؤساء حكومات الاتحاد الأوربي، نعبّر عن عميق صدمتنا تجاه هذا العمل الإرهابي الدنيء".

ووجهت ميركل، في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المجلس الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل، تعازيها للشعب التركي، متمنية الشفاء للجرحى.

بدوره، أدان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، بأشد العبارات الاعتداء، قائلا في تصريحات بمؤتمر صحفي عقب القمة الأوربية في بروكسل، "إن الأوضاع في تركيا تزداد صعوبة نظراً للهجمات المتتالية التي تتعرض لها".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، في تصريحاته للصحفيين الإيطاليين في بروكسل، عقب القمة الأوربية، عن حزنه الشديد بسبب الاعتداء في مطار أتاتورك، قائلاً "أعرب عن تضامني ووقوفي عن قرب إلى جانب الشعب والحكومة التركية، جراء الحادث".

وأدان رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الاعتداء في مطار أتاتورك، قائلاً: "ما دمنا متحدين، فلن تؤثر فينا هذه الأعمال البربرية".

فيما أعرب رئيس المجلس الأوربي دونالد توسك "عن خالص التعازي لأسر وأحباء ضحايا الاعتداء الإرهابي في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول".

وقال توسك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الأوربي في بروكسل مساء الثلاثاء "في مثل هذه الأوقات يجب علينا جميعا أن نتّحد".

ووصف رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، الاعتداء، بـ"الهجوم الغادر"، معربًا في رسالة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إدانته الشديدة له، مؤكدًا أن بلاده جاهزة للتعاون مع جميع الدول ضد الإرهاب.

ودعا عبد الرزاق، الدول الإسلامية، لتكثيف تعاونها "ضد من يشوهون صورة الإسلام باعتداءاتهم الإرهابية"، مشددًا على ضرورة التعاون الاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الألباني، ايدي راما، في تغريدة كتبها على حسابه في تويتر، عن حزنه الشديد جراء سقوط "ضحايا أبرياء في هجوم وحشي، نفذه أشخاص فاقدي الأمل، لا يؤمنون بإله، ولا مكان لهم بين البشر".

وفي تغريدة له على موقع تويتر، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس شتولتنبرغ "أدين الهجوم الذي تعرض له مطار أتاتورك في إسطنبول، قلبي مع عائلات الضحايا، ومع المصابين، ومع الشعب التركي".

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة له، معلقًا على الحادث "لقد كشف الإرهاب عن وجهه القبيح مجددا، في مطار دولة صديقة وجارة لنا، العنف، بمثابة تطرف يمثل تهديدا للعالم. علينا أن نواجه هذا التهديد معا".

كما أعلن وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون، عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إدانة بلاده للهجوم، مضيفا "تقف قلوبنا إلى جانب القتلى والجرحى، كندا تقف إلى جانب تركيا".

ووصف وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس، عبر حسابه على تويتر، الاعتداء، بـ"الهجوم الإرهابي المروع"، مؤكدا تضامنه مع عائلات وأصدقاء الضحايا.

إلى ذلك أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، عن إدانة حكومتها للاعتداء، مقدمة تعازيها للشعب التركي، وأشارت إلى أن سلطات بلادها تعمل للتأكد مما إذا كان هناك مواطنون أستراليون بين الضحايا أم لا.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا، أدانت فيه الاعتداء بشدة، مؤكدة وقوف باكستان دائما إلى جانب الشعب التركي "الشقيق"، وأعربت عن ثقتها في نجاح تركيا في كفاحها ضد الإرهاب.

كما قالت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان صادر عنها "ندين الاعتداء الذي تعرض له مطار أتاتورك في إسطنبول، سائلين الله أن يلهم أسر الضحايا الصبر".

وأدانت وزارة الخارجية السنغافورية في بيان أصدرته، الاعتداء، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب الحكومة التركية في "يوم عصيب كهذا".

وقال حساب وزارة الخارجية الهولندية على تويتر، إن الوزير، بيرت كوندرز، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، جاويش أوغلو، أعرب فيه عن تعازيه بخصوص الهجوم.

كما قال بيان صادر عن وزارة الخارجية اليونانية "نشعر بالصدمة والاشمئزاز من هجوم إسطنبول الإرهابي، وندعم جيراننا وأصدقاءنا في مواجهة الإرهاب".

وأدانت رئيسة ليتوانيا داليا غريباوسكايتي، الاعتداء، عبر حسابها على موقع تويتر، مضيفة "حدث هجوم إرهابي دنيء في مطار إسطنبول. نحن نقف إلى جانب الشعب التركي".

وأعرب وزير خارجية لاتفيا، إدغارس رينكيفيس، في تغريدة له على تويتر، عن إدانته للهجوم مضيفا "جريمة إرهابية مروعة أخرى تشهدها إسطنبول في مطارها، أقدم التعازي لعائلات من فقدوا حياتهم في الهجوم".

وفجر اليوم، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إنَّ التحقيقات الأولية تشير إلى "تنفيذ تنظيم الدولة للاعتداء، مشيراً أن عدد القتلى جراء الاعتداء ارتفع إلى 36، من بينهم ثلاثة انتحاريين نفذوا الهجوم، دون الإشارة إلى عدد الجرحى".

وفي وقت سابق أمس، أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداع، مقتل 31 وإصابة 147 آخرين بجروح جراء الهجوم. ومن قبله وفي حصيلة أوليه ذكر والي مدينة اسطنبول، واصب شاهين مقتل 28، وإصابة 60 آخرين.

وذكر وزير العدل في تصريحاته، أن "الاعتداء ناجم عن عمليات انتحارية، نفذها ثلاثة أشخاص، في قاعة استقبال المسافرين، بصالة الخطوط الخارجية، في المطار المذكور".