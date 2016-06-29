أردوغان وبوتين يتفقان على "طي صفحة الأزمة" في العلاقات

أردوغان وبوتين خلال لقاء سابق بينهما

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتفقا خلال مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء على استئناف التعاون، وعبرا عن استعدادهما للاجتماع وجها لوجه.

وقال بوتين إن رسالة إردوغان هذا الأسبوع التي عبر فيها عن أسفه لإسقاط تركيا طائرة حربية روسية العام الماضي هيأت الأجواء لطي "صفحة الأزمة" في العلاقات الثنائية.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله إنه سيأمر الحكومة ببدء محادثات مع تركيا بشأن استئناف العلاقات التجارية، وإلغاء القيود التي فرضت على زيارة السائحين الروس لتركيا.

ومن المتوقع أن يلتقي الزعيمان خلال قمة الدول العشرين في سبتمبر/ أيلول القادم.

من جانبها، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين قال في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن روسيا تعتزم رفع العقوبات التي تمنع السائحين الروس من السفر لتركيا.