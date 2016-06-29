أبرز الهجمات في تركيا منذ عام

انفجار مطار أتاتورك أمس الثلاثاء

تشهد تركيا منذ صيف 2015 موجة تفجيرات دامية، تخللتها خمسة هجمات "انتحارية" منذ عام كان آخرها هجوم ثلاثي مساء الثلاثاء في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول أسفر عن مقتل 36 شخصا على الأقل.

في ما يلي تذكير بأبرز الهجمات في البلاد في الأشهر الـ12 الأخيرة.

– 8 يونيو/ حزيران 2016: 6 قتلى في هجوم بسيارة مفخخة على مقر الشرطة في مديات (جنوب شرق) تبناه متمردو حزب العمال الكردستاني.

– 7 يونيو/ حزيران 2016: 11 قتيلا بينهم ستة شرطيين في هجوم بالسيارة المفخخة في حي بيازيد التاريخي في إسطنبول. بعد ثلاثة أيام تبنت الهجوم مجموعة "صقور حرية كردستان" المقربة من حزب العمال الكردستاني التي حملها الرئيس رجب طيب أردوغان المسؤولية من البداية.

– 31 مارس/ آذار 2016: مقتل سبعة شرطيين وإصابة 27 شخصا في هجوم بالسيارة المفخخة في ديار بكر المدينة الرئيسية في جنوب شرق تركيا، تبناه الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني.

– 19 مارس/ آذار 2016: مقتل 4 سياح (3 إسرائيليين بينهم اثنان يحملان أيضا الجنسية الأمريكية وإيراني) في هجوم نفذه "انتحاري" فجر نفسه في جادة الاستقلال الشهيرة، ونسبته السلطات التركية إلى تنظيم الدولة الاسلامية.

– 13 مارس/ آذار 2016: 35 قتيلا وأكثر من 120 جريحا في هجوم بالسيارة المفخخة في وسط أنقرة تبنته "صقور حرية كردستان".

– 17 فبراير/ شباط 2016: 28 قتيلا وحوالى 80 جريحا في انفجار سيارة مفخخة يقودها "انتحاري" في وسط أنقرة، استهدف آليات عسكرية وتبنته أيضا "صقور حرية كردستان".

– 14 يناير/ كانون الثاني 2016: 6 قتلى، شرطي وخمسة مدنيين، في هجوم بسيارة مفخخة استهدف مركز الشرطة في تشينار على بعد 30 كلم من ديار بكر جنوب شرق البلاد وتبناه حزب العمال الكردستاني الذي اعتذر عن سقوط قتلى مدنيين.

– 12 يناير/ كانون الثاني 2016: مقتل 12 سائحا ألمانيا في هجوم "انتحاري" في حي السلطان أحمد في الوسط التاريخي لإسطنبول. والهجوم الذي نسبته السلطات إلى تنظيم الدولة الإسلامية نفذ قرب أبرز المواقع السياحية في المدينة كمتحف آيا صوفيا والمسجد الأزرق (جامع السلطان أحمد).

– 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2015: مقتل 103 أشخاص وإصابة أكثر من 500 في تفجيرين "انتحاريين" أمام محطة أنقرة المركزية للقطار خلال تجمع مؤيد للأكراد. وهذا الهجوم الأكثر دموية على الأراضي التركية نسبته السلطات إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

– 20 يوليو/ تموز 2015: هجوم في سوروتش قرب الحدود السورية، يسفر عن 34 قتيلا ونحو مائة جريح بين ناشطي القضية الكردية، نسبته السلطات إلى تنظيم الدولة.

18 مايو/ أيار 2015: مقتل 4 جنود بقنبلة في جنوب شرق تركيا في هجوم نسبه الجيش إلى حزب العمال الكردستاني.

10 مايو/ أيار: ثلاثة قتلى في انفجار سيارة مفخخة عند مرور حافلة للشرطة.

2 مايو/ أيار: مقتل جندي في انفجار سيارة مفخخة نسبه الجيش إلى حزب العمال الكردستاني في ديار بكر، المدينة الكبرى في جنوب شرق البلاد حيث تقيم غالبية كردية.

1 مايو/ أيار: مقتل ثلاثة شرطيين في انفجار سيارة مفخخة امام مقر قيادة الشرطة في غازي عنتاب (جنوب شرق) قرب الحدود السورية نسبته أنقرة لتنظيم الدولة الإسلامية.

27 أبريل/ نيسان: "انتحاري" يفجر نفسه أمام موقع سياحي في بورصة شمال غرب البلاد متسببا بإصابة 13 شخصا، وصحيفة حرييت تقول إنه من حزب العمال الكردستاني.

12 أبريل/ نيسان: قتيل في هجوم بالسيارة المفخخة نسبته السلطات إلى حزب العمال الكردستاني واستهدف مركزا عسكريا في محافظة ديار بكر (جنوب شرق البلاد ذات الغالبية الكردية).