ميركل وأولاند يرفضان "محادثات غير رسمية" مع بريطانيا

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا اتفقوا على أنه لا يمكن إجراء مفاوضات غير رسمية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن تتقدم لندن بطلب رسمي لمغادرة التكتل.

وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك الاثنين مع زعيمي الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي، في إشارة إلى مادة في معاهدة الاتحاد الأوروبي تتعلق ببدء عملية خروج بلد ما من التكتل "نحن متحدون في ضرورة تفعيل المادة 50 ولا يمكن اتخاذ أي خطوات أخرى قبل اتخاذ هذا القرار."

من جانبه قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند "يجب ألا نضيع الوقت لا في التعامل بطريقة ملائمة مع قضية خروج المملكة المتحدة ولا في إعطاء قوة دفع جديدة للاتحاد الأوروبي".