مصر: اعتراف تركيا "بشرعية" 30 يونيو شرط لعودة العلاقات

قالت مصر (الثلاثاء) إن اعتراف تركيا بشرعية 30 يونيو وما تلاها من إجراءات شرط لعودة العلاقات بين البلدين.

وذكرت الخارجية المصرية أن التصريحات التركية بشأن عودة العلاقات مع مصر تتسم بالتناقض، قائلة في بيان " مازلنا نرصد تناقضا في التصريحات التركية".

وأضاف البيان "أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن عدم الارتياح لاستمرار التناقض في التصريحات والمواقف التركية، والتأرجح ما بين إظهار الرغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، وبين استمرار حالة عدم الاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو وما نتج عنها من أوضاع سياسية ومؤسسات شرعية اختارها الشعب المصري".

وأكد المتحدث باسم الخارجية أنه " مع ترحيبنا بكل جهد يستهدف تحسين تركيا لعلاقاتها مع مصر، إلا أنه يجب أن يكون واضحا أن الاعتراف بشرعية إرادة الشعب المصري ممثلة في ثورة 30 يونيو وما نجم عنها من تولى مؤسسات شرعية مسؤولية إدارة البلاد، يحتم الاعتراف بها والانخراط في العمل معها كنقطة انطلاق لتطوير علاقة تركيا مع مصر".