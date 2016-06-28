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فيديو: نجاة 240 شخصا من الموت بعد حريق في طائرتهم

28/6/2016

نجا أكثر من 240 شخصاً كانوا على متن رحلة الخطوط الجوية السنغافورية، أمس الاثنين بعدما شبّت النيران بالطائرة، أثناء تنفيذها هبوطاً اضطرارياً في مطار شانغي بسنغافورة.

وكانت الطائرة قد انطلقت من مطار شانغي متجهة نحو ميلان ولكن وبعد نحو ساعتين من الطيران، أعلن قائد الطائرة أن هناك مشكلة في المحرك، فعادوا أدراجهم إلى  سنغافورة.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية، في بيان لها، إن "الطائرة كانت في طريقها من سنغافورة إلى ميلان، عندما ظهرت رسالة تحذيرية تتعلق بالمحرك، أجبرتها على العودة إلى الوراء". واشتعلت النيران بالمحرك الأيمن من الطائرة، بعدما لامست الطائرة الأرض، في مطار شانغي حسبما ذكر البيان.

وجاء في البيان "تم إخماد الحريق من قبل خدمات طوارئ المطار، ولم تسجل أي إصابات بين 222 راكباً و19 من أفراد الطاقم، الذين كانوا على متن الطائرة، بحيث نزل الركاب من الطائرة عن طريق السلالم، ونقلوا إلى مبنى المطار بالحافلة".

صدر مطار شانغي أيضاً بياناً قال فيه، إن الحريق انطفأ "في غضون دقائق"، من قبل فريق خدمة الطوارئ في المطار، الذي كان بالفعل، على أهبة الاستعداد.
ووفقاً لمامتا جين، التي كان زوجها على متن الطائرة، فإن محرك الطائرة انفجر، والجناح اليميني بدأ يحترق، بينما كانت الطائرة تهبط.
وقالت جين لـ"قناة نيوز آسيا" "أعلن الطيار أثناء الرحلة، عن وجود خلل في واحد من المحركات، وأنهم مضطرون للعودة، وعندما هبطت الطائرة قال إن المحرك يشتعل. كانوا جميعا داخل الطائرة، ويرون اللهيب يشب في الجناح الأيمن".

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