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فيديو لطفلة تساعد والدها الكفيف يحقق ملايين المشاهدات

28/6/2016

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا حول طفلة صغيرة تقود والدها الأعمى للعمل كل يوم عن طريق سحبه من عصا يمسكها.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعا مصورا يظهر الطفلة البالغة من العمر خمس سنوات وهي تساعد والدها يوميا وحقق الفيديو أكثر من ميلوني مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأظهر الفيديو الطفلة الفلبينية "الجيني" البالغة من العمر خمس سنوات وهي تقود والدها "نيلسون بيب" يوميا إلى العمل بمزرعة لجوز الهند، حيث يتسلق أكثر من 60 شجرة يوميا، ويحصل على تسعة دولارات يوميا.

وبعد انتشار الفيديو أقدمت مؤسسة "ABS-CBN" الفلبينية التي تعنى بتنمية المجتمع، إلى عقد لقاء مع "نيلسون" وابنته، حيث أخضعته لتدريب من أجل إيجاد مورد رزق آخر، والانتقال مع ابنته إلى بيئة أكثر أمنا.

 

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