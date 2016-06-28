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فاطمة المهدي تكتب: كبسولة زوجية (22)

28/6/2016

الأسطوره بتقول:
(1)
كويتى القميص
فين الشراب
اعمليلى فنجان قهوة
صحينى الساعة سبعة
الأكل ليه مخلصش
الولاد لسه مجهزوش
بسرعه أنا متأخر
البيت مبهدل
التيشيرت ده يتغسل ع الإيد مش ف الغسالة
مبحبش الفته
مباكلش البيتزا
مفيش حاجه ف مكانها
إنتى بتعملى إيه طول اليوم

(2)
تموين البيت خلص
قسط المدرسة متدفعش
العيد قرب ومجبناش اللبس
مجبناش قمر الدين السنة دى
فاتورة الكهربا جت
الولاد مخدوش مصروف
هنغير الأنتريه امتى
مطلعناش مصيف السنه دى
بقالى سنتين بلبس نفس الهدوم
عاوزين ندهن الشقة
مفيش بنزين فى العربية
العربية قدمت
العربية اتخبطت
العربية ولعت

الكبسولة الزواجية بتقول:
مش كده يا جماعه..بشويش..
الجواز مش أوامر ونواهى ..مش تنضيف أو كنس ومسح ..
ولا مصاريف وفلوس وأقساط.
لو قضيتوها كده يبقى حكمتوا على جوازكوا بالنهاية  المأساوية المحتومة..
إنت وإنتى مش مجرد آلات أو ماكينات بتاخد الأمر وتنفذه فورا…
فيه حاجة لإسمها مشاعر واحتياجات عند كل طرف لازم الشريك يكون عارفها وقادر يشبعها صح.
راجع أولوياتك.

فاطمة المهدي
استشارية تربوية مصرية

المصدر : الجزيرة مباشر
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