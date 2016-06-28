شاهد: مسابقة لاختيار ملكة جمال الماعز

استضافت قرية ليتوانية مسابقة لاختيار ملكة جمال الماعز استعرض خلالها المزارعون حيواناتهم على سجادة حمراء أمام لجنة تحكيم.

واحتشد مزارعون في قرية راميجالا التي يبلغ عدد سكانها 1558 نسمة بينما استعرض أصحاب الماعز المشاركة في مسابقة الجمال حيواناتهم بفخر الأحد 26 يونيو/حزيران.

وأُلبست 6 حيوانات ماعز ملابس براقة وزُينت بزهور لتبدو في أبهى صورة أثناء مرورها على البساط الأحمر أمام لجنة التحكيم.

وضمت لجنة التحكيم عضوا في برلمان محلي ومدير مدرسة محلية ومزارع خيار.

ورفضت عدة حيوانات السير على السجادة الحمراء فاضطر أصحابها إلى حملها.

وفاز باللقب عنزة بيضاء اللون ومزينة بوردة على رأسها، وتوجت العنزة التي يبلغ عمرها عاما وأربعة أشهر كأجمل عنزة في القرية.

وقال صاحب العنزة المتقاعد فردنانديز بيتكيفيسيوس (74 عاما): "نسينا أن نطلي الحافر. فكرنا في ذلك في اللحظة الأخيرة، لكن ذلك كان متأخرا للغاية".

وشاهد المسابقة نحو 500 متفرج من أهل القرية وأحيتها فرقة موسيقية.

ومُنح أصحاب الماعز الفائزة كعكا وجرار عسل وكتبا وكوبونات حلاقة.