شاهد: مركبة الفضاء "جونو" تقترب من كوكب المشتري

اقتربت مركبة الفضاء الأمريكية جونو" من الوصول إلى مدار كوكب المشتري، بعد رحلة استغرقت خمس سنوات في الفضاء الخارجي.

وكانت وكالة ناسا قد أطلقت المركبة قبل خمس سنوات في مهمة لاكتشاف الغلاف الجوي للكوكب الأكبر في المجموعة الشمسية.

ويتوقع علماء ناسا أن تصل المركبة هدفها في 4 يوليو/تموز المقبل، وبوصولها إلى هناك تكون جونو قد قطعت مليارا وأربعمائة مليون كيلومتر منذ انطلاقها من قاعدة كاب كانيفرال الأميركية في 4 أغسطس/آب 2011.

وتحمل جونو على متنها 3 نماذج لشخصيات من ألعاب الأطفال التعليمية "الليجو" أحدها يمثل عالم الفلك الإيطالي الشهير غاليليو الذي اكتشف الأقمار الأربعة الأكبر للكوكب في القرن السابع عشر.

ولم يسبق لمركبة فضائية أن أرسلت في مهمة للتحليق على مسافة بهذا القرب من المشتري، فقد انتهت مهمتان سابقتان لمركبتين فضائيتين حاولتا الاقتراب بالتحطم والتلاشي في الغلاف الغازي للكوكب، ما يضع جونو أمام تحد كبير للصمود أمام الرياح العاتية التي تعصف بغلاف المشتري.

ولهذا فقد صنعت المركبة من المعادن المقاومة للحرارة، كما أحاط علماء ناسا الحاسوب الرئيسي للمركبة بغلاف من الصلب المصنوع من التيتانيوم المصفح يبلغ وزنه 170 كليوغراما.