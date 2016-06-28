البث الحي
منوعات

شاهد: مركبة الفضاء "جونو" تقترب من كوكب المشتري

27/6/2016

اقتربت مركبة الفضاء الأمريكية جونو" من الوصول إلى مدار كوكب المشتري، بعد رحلة استغرقت خمس سنوات في الفضاء الخارجي.

وكانت وكالة ناسا قد أطلقت المركبة قبل خمس سنوات في مهمة لاكتشاف الغلاف الجوي للكوكب الأكبر في المجموعة الشمسية.

ويتوقع علماء ناسا أن تصل المركبة هدفها في 4 يوليو/تموز المقبل، وبوصولها إلى هناك تكون جونو قد قطعت مليارا وأربعمائة مليون كيلومتر منذ انطلاقها من قاعدة كاب كانيفرال الأميركية في 4 أغسطس/آب 2011.

وتحمل جونو على متنها 3 نماذج لشخصيات من ألعاب الأطفال التعليمية "الليجو" أحدها يمثل عالم الفلك الإيطالي الشهير غاليليو الذي اكتشف الأقمار الأربعة الأكبر للكوكب في القرن السابع عشر.

ولم يسبق لمركبة فضائية أن أرسلت في مهمة للتحليق على مسافة بهذا القرب من المشتري، فقد انتهت مهمتان سابقتان لمركبتين فضائيتين حاولتا الاقتراب بالتحطم والتلاشي في الغلاف الغازي للكوكب، ما يضع جونو أمام تحد كبير للصمود أمام الرياح العاتية التي تعصف بغلاف المشتري.

ولهذا فقد صنعت المركبة من المعادن المقاومة للحرارة، كما أحاط علماء ناسا الحاسوب الرئيسي للمركبة بغلاف من الصلب المصنوع من التيتانيوم المصفح يبلغ وزنه 170 كليوغراما.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)