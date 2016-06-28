شاهد: مئات الأرجنتينيين يحتشدون لاستقبال منتخبهم ودعم ميسي

استقبل مئات المشجعين المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم عند عودته أمس الاثنين إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بعد خسارته في نهائي بطولة كوبا أمريكا المئوية، مطالبين اللاعب ليونيل ميسي بمراجعة قراره اعتزال اللعب الدولي.

"ميسي لا ترحل أبدا، إذا لعبت في السماء سأقتل نفسي لأراك"، كانت هذه هي إحدى اللافتات التي حملتها الجماهير في المطار الدولي للعاصمة الأرجنتينية وأمام المركز الرياضي التابع للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

واستقبلت الأجواء الباردة والمطيرة المنتخب الأرجنتيني أيضا لدى وصوله بعد أن خسر نهائي كوبا أمريكا (المئوية) بالولايات المتحدة الأمريكية، أمام منتخب تشيلي بركلات الترجيح (4 / 2).

وبعد وصوله إلى المطار، استقل الفريق إحدى الحافلات الصغيرة، التي أقلته إلى المركز الرياضي التابع للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، حيث لم يكن هناك أي تواصل مع الصحفيين أو الجماهير، التي احتشدت من أجل مساندة ميسي، الذي كان قد أعلن في وقت سابق عدم استمراراه باللعب لصالح منتخب بلاده.

وبينما كان ميسي من بين العائدين مع المنتخب الأرجنتيني إلى بوينس آيرس، آثر بعض اللاعبين الأخرين مثل سيرخيو روميرو وغابرييل ميركادو وأوغوستو فيرنانديز وغونزالو هيغواين المكوث في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن خيراردو مارتينو، المدير الفني للمنتخب الأول، سيبدأ العمل مع المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما يوم الاثنين القادم، استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016. واتخذ القرار المذكور للتأكيد على استمرار مارتينو في منصبه، كمدير فني للمنتخب الأول.