شاهد: كيف رد شيخ أزهري على سؤال شاب زنى مع فتاة؟

أثار جواب شيخ أزهري على سؤال لشاب أرسل له قائلا أنه وقع مع فتاة في المعصية، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، متهمين الشيخ بأنه أنصف الشاب وتحامل على الفتاة التي وصفها بالفاجرة.

وتلقى الشيخ أشرف الفيل، سؤالا مكتوبا من شاب في برنامج "فتاوى رمضان" على فضائية مصرية، من شاب قائلاً أنه أحب فتاة وتعلقت به، وطلب منها أن تذهب له لشقته، فذهبت ووقع معها في المعصية، وقرر أن يتزوجها بعد العيد لأنه يحبها، فماذا يفعل حتى يسامحه الله؟

وقال الشيخ رداً على سؤال الشاب: عليك أن تكثر من الاستغفار وأن تتوب إلى الله من هذا لذنب وأن تقطع علاقتك بها فورا واستغفر لربك، ويجب أن تتركها ولا تتزوجها.

وأما الفتاة فقال عنها الشيخ: هي بنت وفاجرة لئيمة طالما وافقت أن تذهب لشاب في شقته وهذا مستوى من البشر لا علاقة له بالالتزام، والمرأة التي تفعل ذلك خرجت عن الضوابط الشرعية فهذه لا تعد في الإسلام مسلمة ولكنها فاسقة.