البث الحي
منوعات

شاهد: كيف رد شيخ أزهري على سؤال شاب زنى مع فتاة؟

28/6/2016

أثار جواب شيخ أزهري على سؤال لشاب أرسل له قائلا أنه وقع مع فتاة في المعصية، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، متهمين الشيخ بأنه أنصف الشاب وتحامل على الفتاة التي وصفها بالفاجرة.

وتلقى الشيخ أشرف الفيل، سؤالا مكتوبا من شاب في برنامج "فتاوى رمضان" على فضائية مصرية، من شاب قائلاً أنه أحب فتاة وتعلقت به، وطلب منها أن تذهب له لشقته، فذهبت ووقع معها في المعصية، وقرر أن يتزوجها بعد العيد لأنه يحبها، فماذا يفعل حتى يسامحه الله؟

وقال الشيخ رداً على سؤال الشاب: عليك أن تكثر من الاستغفار وأن تتوب إلى الله من هذا لذنب وأن تقطع علاقتك بها فورا واستغفر لربك، ويجب أن تتركها ولا تتزوجها.

وأما الفتاة فقال عنها الشيخ: هي بنت وفاجرة لئيمة طالما وافقت أن تذهب لشاب في شقته وهذا مستوى من البشر لا علاقة له بالالتزام، والمرأة التي تفعل ذلك خرجت عن الضوابط الشرعية فهذه لا تعد في الإسلام مسلمة ولكنها فاسقة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)