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شاهد: كيف احتفل لاعبو ويلز بخروج إنجلترا من أمم أوربا

28/6/2016

ظهر لاعبو منتخب ويلز في مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يشاهدون مباراة أيسلندا وإنجلترا أمس في بطولة أمم أوربا 2016 والتي انتهت بخروج الأخيرة من البطولة وهو ما أسعد – حسبما أظهر الفيديو- لاعبي ويلز حيث احتفلوا بطريقة جنونية بعد إطلاق صافرة النهاية وخروج منتخب الأسود الثلاثة رسميا من البطولة القارية.

وكان منتخب ويلز، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في نهائيات بطولة القارة الأوربية، قد خسر في "الديربي البريطاني" أمام إنجلترا (1-2) في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما في الجولة الثانية من دور المجموعات.

واحتل المنتخب الويلزي صدارة مجموعته، برصيد ست نقاط حصدهما من انتصارين حققهما على كل من سلوفاكيا وروسيا على التوالي، وواصل مشواره في الدور ثمن النهائي بفوزه على أيرلندا الشمالية بهدف وحيد، وحجز بالتالي مقعدا له في دور الثمانية الكبار وسيلتقي فيه مع نظيره البلجيكي.

يذكر أن العلاقة مشحونة ومتوترة بين الشعبين المنتميين للمملكة البريطانية، وهو ما أظهرته تصريحات لاعبي المنتخبين قبل مواجهتهما في بطولة اليورو الحالية، وتحديدا عندما قال جاك ويلشير لاعب إنجلترا إنهم لا يحبون ويلز، كما أن ويلز لا تحبهم.

كما أدلى الويلزي غاريث بيل نجم منتخب ويلز، وريال مدريد الإسباني، بتصريح مثير، بقوله إنه لا يوجد لاعب في إنجلترا يمكنه اللعب في منتخب ويلز.

ورد بيل على سؤال حول وجود لاعب في منتخب انجلترا، يريد اللعب بجانبه في ويلز، قائلا: "لا يوجد أحد".

وأضاف النفاثة الويلزية: "لا يوجد لاعب في انجلترا يمكنه اللعب في صفوف منتخب ويلز".

وتناولت الصحف الإنجليزية هذه التصريحات على أنها استهزاء من بيل بمنتخب انجلترا، وردت صحيفة "الديلي ميرور" قائلة "وأنت يا بيل لست مؤهلا لارتداء قميص منتخب انجلترا".

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