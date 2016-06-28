البث الحي
منوعات

شاهد: أيسلندا تطيح بإنجلترا من بطولة أوروبا

27/6/2016

عدلت أيسلندا تأخرها بهدف إلى انتصار 2-1 على انجلترا لتطيح بمنافستها من بطولة لأوروبا لكرة القدم وتضرب موعدا مع فرنسا في دور الثمانية في واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة.

وبدأت انجلترا المباراة بشكل قوي عندما أسقط حارس أيسلندا رحيم سترلينج في المنطقة لينفذ وين روني ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة الرابعة.

وأدرك راجنار سيجوردسون التعادل بعد دقيقتين فقط قبل أن يضيف زميله كولبين سيجثورسون الهدف الثاني في الدقيقة 18 بتسديدة منخفضة لم ينجح الحارس جو هارت في إبعادها.

ولم يتعاف منتخب إنجلترا الذي سيطر عليه الذهول من وقتها ليخرج بخسارة محرجة هي واحدة من أسوأ الهزائم في تاريخه.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)