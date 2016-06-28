شاهد: أيسلندا تطيح بإنجلترا من بطولة أوروبا

عدلت أيسلندا تأخرها بهدف إلى انتصار 2-1 على انجلترا لتطيح بمنافستها من بطولة لأوروبا لكرة القدم وتضرب موعدا مع فرنسا في دور الثمانية في واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة.

وبدأت انجلترا المباراة بشكل قوي عندما أسقط حارس أيسلندا رحيم سترلينج في المنطقة لينفذ وين روني ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة الرابعة.

وأدرك راجنار سيجوردسون التعادل بعد دقيقتين فقط قبل أن يضيف زميله كولبين سيجثورسون الهدف الثاني في الدقيقة 18 بتسديدة منخفضة لم ينجح الحارس جو هارت في إبعادها.

ولم يتعاف منتخب إنجلترا الذي سيطر عليه الذهول من وقتها ليخرج بخسارة محرجة هي واحدة من أسوأ الهزائم في تاريخه.