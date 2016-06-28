شاهد: أفعى تهاجم امرأة بحديقة منزلها

تعرضت امرأة لهجوم مباغت من أفعى ضخمة اقتحمت حديقة منزلها، أثناء محاولتها تصويرها بهاتفها الجوال، حسبما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر المرأة وهي تصور الأفعى بهاتفها وتخاطبها قائلة: “هل أنت أفعى شريرة؟ يا لك من أفعى طويلة” وبعد هذا الحوار قررت المرأة أن تلامس الأفعى قائلة: “لنر ماذا سيحدث إن لمست ذيلك”.

وما حدث كان متوقعاً، حيث قامت الأفعى بالتقوقع على نفسها متخذة وضعاً هجومياً، وبدأت بالفحيح وإخراج لسانها بينما استمرت المرأة بمخاطبتها قائلة: “أنت أفعى شريرة أليس كذلك؟”.

وجاء جواب الأفعى حاسماً حيث قامت بهجوم مباغت على يد المرأة وأسقطت هاتفهما من يدها وسط صرخات أطلقتها المرأة.