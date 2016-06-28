البث الحي
منوعات

شاهد: أفعى تهاجم امرأة بحديقة منزلها

28/6/2016

تعرضت امرأة لهجوم مباغت من أفعى ضخمة اقتحمت حديقة منزلها، أثناء محاولتها تصويرها بهاتفها الجوال، حسبما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر المرأة وهي تصور الأفعى بهاتفها وتخاطبها قائلة: “هل أنت أفعى شريرة؟ يا لك من أفعى طويلة” وبعد هذا الحوار قررت المرأة أن تلامس الأفعى قائلة: “لنر ماذا سيحدث إن لمست ذيلك”.

وما حدث كان متوقعاً، حيث قامت الأفعى بالتقوقع على نفسها متخذة وضعاً هجومياً، وبدأت بالفحيح وإخراج لسانها بينما استمرت المرأة بمخاطبتها قائلة: “أنت أفعى شريرة أليس كذلك؟”.

وجاء جواب الأفعى حاسماً حيث قامت بهجوم مباغت على يد المرأة وأسقطت هاتفهما من يدها وسط صرخات أطلقتها المرأة.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)