البث الحي
منوعات

بالفيديو: 36 قتيلا في انفجارين بمطار أتاتورك في إسطنبول

28/6/2016

 قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، إن عدد قتلى تفجيرات مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول مساء أمس الثلاثاء قد ارتفع إلى 36 بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى.

 وأضاف يلدرم في تصريحات للصحفيين من إسطنبول فجر اليوم الأربعاء، أن تحقيقات الأمن في الاعتداء بمطار أتاتورك تشير إلى تنفيذه من قبل تنظيم الدولة وعلى الرغم من ذلك فإن التحقيقات ما تزال متواصلة.

 وكان وزير العدل التركي بكر بوزداع، صرّح في وقت سابق، بسقوط 31 قتيلاً وإصابة 147 آخرين بجروح جراء الاعتداء على مطار أتاتورك، قبل أن يعلن يلدرم ارتفاع حصيلة القتلى.

وأشار الوزير في تصريحات له أن الاعتداء ناجم عن عمليات انتحارية، نفذها ثلاثة أشخاص، في قاعة استقبال المسافرين، بصالة الخطوط الخارجية، في المطار.

وقال شاهد لمحطة (سي.إن.إن تورك) التلفزيونية إن دوي إطلاق نار سمع من مرأب السيارات في المطار وهو الأكبر في تركيا.

ونقلت المحطة عن الشاهد قوله إن سائقي سيارات الأجرة ينقلون المصابين من المطار.

وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع التفجير، وطوقت الشرطة المنطقة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سقوط جرحى على الأرض في مدخل في إحدى صالات الوصول في المطار.

ونقلت قناة " سي. إن. إن تورك" التلفزيونية عن مصادر قولها إن التفجير ناجم عن عملية انتحارية.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)