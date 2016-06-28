بالفيديو: 36 قتيلا في انفجارين بمطار أتاتورك في إسطنبول

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، إن عدد قتلى تفجيرات مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول مساء أمس الثلاثاء قد ارتفع إلى 36 بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى.

وأضاف يلدرم في تصريحات للصحفيين من إسطنبول فجر اليوم الأربعاء، أن تحقيقات الأمن في الاعتداء بمطار أتاتورك تشير إلى تنفيذه من قبل تنظيم الدولة وعلى الرغم من ذلك فإن التحقيقات ما تزال متواصلة.

وكان وزير العدل التركي بكر بوزداع، صرّح في وقت سابق، بسقوط 31 قتيلاً وإصابة 147 آخرين بجروح جراء الاعتداء على مطار أتاتورك، قبل أن يعلن يلدرم ارتفاع حصيلة القتلى.

وأشار الوزير في تصريحات له أن الاعتداء ناجم عن عمليات انتحارية، نفذها ثلاثة أشخاص، في قاعة استقبال المسافرين، بصالة الخطوط الخارجية، في المطار.

وقال شاهد لمحطة (سي.إن.إن تورك) التلفزيونية إن دوي إطلاق نار سمع من مرأب السيارات في المطار وهو الأكبر في تركيا.

ونقلت المحطة عن الشاهد قوله إن سائقي سيارات الأجرة ينقلون المصابين من المطار.

وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع التفجير، وطوقت الشرطة المنطقة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سقوط جرحى على الأرض في مدخل في إحدى صالات الوصول في المطار.

ونقلت قناة " سي. إن. إن تورك" التلفزيونية عن مصادر قولها إن التفجير ناجم عن عملية انتحارية.