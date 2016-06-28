الرئاسة التركية: أردوغان لم يعتذر لبوتين

الرئيس التركي والرئيس الروسي – الأناضول

ذكرت مصادر في الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لم يعتذر عن حادث إسقاط المقاتلة الروسية، في الرسالة التي بعثها لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين.

وأوضحت المصادر، أن أردوغان أعرب في رسالته عن حزنه العميق لذوي الطيار الروسي، قائلاً فيه "لا تؤاخذوننا"، وهو خطاب موجه لأسرة الطيار، وليس للدولة الروسية.

وشددت المصادر، أن "رسالة الرئيس التركي، لم تتحدث قطعيًا، عن تقديم تعويضات لذوي الطيار"، مضيفًا أن الموقف التركي لن يتغير حيال القضايا المتعلقة بشبه جزيرة القرم، والأزمتين السورية والأوكرانية، وإنما أصبح بالإمكان مناقشة هذه القضايا مع الجانب الروسي بشكل مباشر.

وسبق لمقاتلتين تركيتين من طراز "إف – 16″، إسقاط مقاتلة روسية من طراز "سوخوي – 24″، في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا بولاية هطاي (جنوبًا).

وعلى خلفية حادث إسقاط الطائرة، شهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو توترًا، حيث أعلنت رئاسة هيئة الأركان الروسية، قطع علاقاتها العسكرية مع أنقرة، إلى جانب فرض قيود على البضائع التركية المصدّرة إلى روسيا.