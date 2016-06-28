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الاتحاد الأوربي قد يلغي الإنجليزية كلغة رسمية

28/6/2016

من شأن التحرك الرمزي الذي قد لا يكون قابلا للتطبيق أن يقلل من نفوذ لندن

قال مشرع كبير في الاتحاد الأوربي إن اللغة الإنجليزية ثاني لغة في العالم ولغة العمل الرئيسية في مؤسسات الاتحاد الأوربي قد لا تظل لغة رسمية في الاتحاد بمجرد خروج بريطانيا من التكتل.

ومن شأن التحرك الرمزي الذي قد لا يكون قابلا للتطبيق أن يقلل من نفوذ لندن في القارة ويثير غضب الأيرلنديين.

ومن حق كل دولة عضو بالاتحاد تحديد لغة واحدة بالاتحاد ورغم أن الإنجليزية أكثر اللغات تحدثا في أوروبا وهي اللسان الرسمي في ثلاث دول أعضاء فإن بريطانيا هي الوحيدة التي اختارتها رسميا في بروكسل واختارت أيرلندا اللغة الغيلية واختارت مالطا اللغة المالطية.

وقالت دانوتا هوبنر رئيسة لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان الأوروبي في مؤتمر صحفي عن التداعيات القانونية لاستفتاء بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوربي "الإنجليزية لغتنا الرسمية لأن المملكة المتحدة اختارتها. وإذا لم يكن معنا المملكة المتحدة فلن يكن لدينا اللغة الإنجليزية".

وقالت هوبنر إن الإنجليزية ربما تبقى لغة مستخدمة حتى وإن لم تبق لغة رسمية مضيفة أن الإبقاء عليها كلغة رسمية سيتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء.

وأشارت هوبنر إلى أنه بدلا من ذلك فإن القواعد قد تتغير لتسمح للدول بأكثر من لغة رسمية واحدة.

وكانت الفرنسية هي اللغة المهيمنة في مؤسسات الاتحاد الأوربي حتى تسعينات القرن العشرين حين دخلت اللغات السويدية والفنلندية والنمساوية لتعادل الكفة بالإضافة للجوء دول وسط وشرق أوروبا لاستخدام اللغة الإنجليزية كلغة ثانية.

وتترجم وثائق الاتحاد الأوروبي ونصوصه القانونية إلى جميع اللغات الرسمية وعددها 24. وإذا فقدت اللغة الإنجليزية صفة الرسمية فسيتعين على البريطانيين إجراء الترجمة بأنفسهم.

والإنجليزية واحدة من اللغات الثلاث المستخدمة للتقدم بطلبات حقوق براءات الاختراع في الاتحاد الأوربي. ويوفر هذا للباحثين المتحدثين بالإنجليزية ميزة عن منافسيهم الذين يتحدثون لغات أخرى.

ولم تقبل فرنسا أبدا خسارتها اللغوية وفرضت اللغة الفرنسية كلغة مستخدمة مكافئة رغم أن عدد المتحدثين بها من مسؤولي بروكسل في تناقص.

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