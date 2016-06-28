اعتقال طالبة ومسؤولين في فضيحة غش بالامتحانات في الهند

ذكرت مصادر الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء أنه تم احتجاز طالبة تبلغ من العمر 17عاما وعدد من المسؤولين عن التعليم، في إطار فضيحة الغش في الامتحانات بولاية بيهار الكائنة شرقي الهند.

وكانت الطالبة وتدعى روبي راي قد حصلت على المرتبة الأولى في امتحانات الثانوية العامة في الشعبة الأدبية، غير أنها عجزت عن الإجابة عن الأسئلة الأساسية في مقابلة تليفزيونية أجريت معها مؤخرا، وقالت ردا على سؤال إن علم السياسة وهو أحد الموضوعات التي تدرسها معني بشؤون الطهي.

ومع الانتشار واسع النطاق للفيديو الذي ظهرت فيه الطالبة الحاصلة على أعلى الدرجات، أمرت السلطات راي إلى جانب 13 من الطلاب الآخرين الحاصلين على أعلى الدرجات والمشتبه في قيامهم بالغش بإعادة امتحاناتهم.

وذكرت محطة "إن.دي.تي.في" التليفزيونية أن راي مثلت أمام لجنة تضم مجموعة من المسؤولين عن التعليم لإعادة الامتحان وإجراء مقابلة شخصية في نهاية الأسبوع، وتبين للجنة أنها غير قادرة على الإجابة على أي سؤال، وبالتالي تم إلغاء النتيجة السابقة لامتحاناتها.

وقال مانو ماهاراج المسؤول البارز بالشرطة هاتفيا من مدينة باتنا عاصمة ولاية بيهار " تم إلقاء القبض في الحال على الطالبة بتهمة الغش والتزوير".

وتم إلقاء القبض على ما إجماليه 20 من المتهمين في هذه القضية.

وأضاف ماهارج إنه تم أيضا إلقاء القبض على مسؤولين بهيئة امتحانات مدارس ولاية بيهار، ومن بينهم الرئيس السابق للهيئة لالكيشوار سينغ والسكرتير السابق إتش.إن جها.

يذكر أن الغش في امتحانات المدارس والكليات منتشر في ولاية بيهار.

وتقوم الشرطة بتحريات حول ما إذا كان المشتبه بهم قد استعانوا بمن يؤدي الامتحانات نيابة عنهم، أو أنه تم تبديل أوراق إجاباتهم.

