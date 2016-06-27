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وزير المالية المصري: الدين العام وصل 100% من الناتج المحلي

26/6/2016

وزارة المالية المصرية – أرشيف

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن الدين العام وصل إلى مستوى غير مسبوق خلال العام المالي الحالي، مسجلا نحو 100 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الجارحي قوله في كلمة أمام البرلمان المصري أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الدين إلى هذا المستوى خلال السنوات الماضية.

وقال الجارحي خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة أمام البرلمان إن انخفاض النمو أدى إلى زيادة المصروفات والنفقات بشكل كبير، وأضاف أن حجم الأجور والتعويضات ارتفع من 85 مليارا عام 2009/2010 إلى 228 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وحذر الجارحي في كلمته من خطورة التسارع في زيادة نسبة العجز والدين العام، موضحا أن أعلى نسبة عجز شهدتها الموازنة العامة للدولة خلال فترة الأزمة الاقتصادية العالمية كانت 10 بالمائة، وأن الدين المحلى وقتها كان يمثل 85 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي، وأن فوائد الدين كانت تبلغ 20 بالمائة في العام المالي 2010/2011، في حين أنها وصلت الآن إلى 30 بالمائة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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