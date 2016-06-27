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ميسي يعلن اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين

27/6/2016

ميسي يعلن اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين

 قال الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه قرر اعتزال اللعب على المستوى الدولي مع منتخب الأرجنتين بعدما خسر المباراة النهائية الرابعة مع الفريق 4-2 بركلات الترجيح أمام تشيلي في نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم في نسختها المئوية أمس الأحد.

 وأهدر ميسي (29 عاما) المتوج خمس مرات بجائزة أفضل لاعب في العالم ركلة الترجيح الأولى لمنتخب الأرجنتين بعد انتهاء المباراة بالتعادل من دون أهداف، وظهر وهو يبكي وهو جالس مع زملائه بعد ذلك.

 ونقل حساب منتخب الأرجنتين على تويتر عن ميسي قوله "هذا صعب، هذا ليس الوقت المناسب للتحليل، في غرفة اللاعبين أدركت أن هذه هي النهاية بالنسبة لي مع المنتخب الوطني لكنها ليست نهايتي."

 وأضاف لاعب برشلونة قوله "هذا هو شعوري الآن، شعور بالحزن العميق بعد أن أهدرت ركلة ترجيح كانت في غاية الأهمية، حاولت بكل قوة التتويج بلقب بطولة مع الأرجنتين لكنه لم يحدث، لم أتمكن من تحقيق ذلك، والآن أنا أترك الفريق دون تحقيق ذلك."

وجاء قرار ميسي بمثابة صدمة هائلة لبقية زملائه في المنتخب والذين عبروا عن أملهم في إمكانية عودته عن القرار خاصة وأنه جاء بعد أن أصبح ميسي الهداف التاريخي للأرجنتين في الأسبوع الماضي إثر تفوقه على السجل التهديفي لمواطنه المعتزل جابريل باتيستوتا.

 وقال سيرجيو أغويرو أقرب الأصدقاء إلى ميسي في الفريق: إن الأجواء في غرفة الملابس كانت في غاية السوء بشكل لم يسبق له مثيل. في حين عبر حارس المرمى سيرجيو روميرو عن أمله في أن يتراجع نجم الفريق عن قراره بالاعتزال.

 وقال روميرو "أعتقد أنه تأثر كثيرا بما حدث لأننا أهدرنا هذه الفرصة الكبيرة".

وفور إعلان ميسي قرار الاعتزال بدأت صحيفة "أولي" الأرجنتينية الرياضية حملة على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت بعنوان "لا تذهب يا ليو" في محاولة لإعادته إلى المنتخب.

 ونقلت صحيفة "أولي" عن أغويرو الذي خسر النهائي الثالث مع الأرجنتين قوله "من المحتمل أن ميسي لن يكون الوحيد الذي يترك المنتخب."

وتابع أوغويرو، الذي كان محبطا للغاية بعد أن أخفق في مساعدة الأرجنتين في حصد أول لقب في 23 عاما   "هناك العديد من اللاعبين الأخرين مثلي يفكرون فيما إذا كانوا سيستمرون أم لا".

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