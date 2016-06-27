ميسي يعلن اعتزاله اللعب الدولي

ميسي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا ـ رويترز

أصبحت أسوأ الكوابيس حقيقة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، فقد أعلن ليونيل ميسي اعتزاله اللعب الدولي وعدم اللعب مرة أخرى مع منتخب "التانجو الأرجنتيني"، بعد الهزيمة الموجعة، التي تجرعها أمام تشيلي اليوم الاثنين في نهائي كوبا أمريكا.

وقال ميسي في تصريحات صحفية عقب المباراة، التي أقيمت فجر اليوم الاثنين "المنتخب انتهى بالنسبة لي، لقد حاولت كثيرا، يؤلمني عدم التتويج مع الأرجنتين، سأرحل بدون أن أتمكن من تحقيق ذلك".

وأضاف لاعب برشلونة: "هذا أمر غير معقول ولكن الأمور لا تسير على ما يرام معنا، لقد حدث معنا هذا اليوم مرة أخرى، ركلات الترجيح مرة أخرى".

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان قراره بالاعتزال يعد نهائيا، أجاب ميسي قائلا: "أعتقد هذا، هذا هو ما أشعر به الآن، هذا هو ما أفكر به، إن ما حدث أمر محزن للغاية، بالإضافة إلى أنني أهدرت ركلة الترجيح، لقد أهدروا الركلة الأولى وكان من المهم أن نتمسك بهذا الفارق ولكن إهدار ركلة الترجيح جاء عن طريقي، انتهى الأمر".

وتعرض ميسي لضربة موجعة جديدة مع منتخب بلاده للعام الثاني على التوالي في مباراة نهائية أخرى أمام تشيلي، حسمت بركلات الترجيح.

وأخفق نجم برشلونة في التسجيل خلال ركلات الترجيح وانخرط في البكاء بعد المباراة.

وتعتبر هزيمة اليوم هي الرابعة، التي يتجرعها ميسي في إحدى المباريات النهائية والثالثة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وتوج نجم برشلونة بلقب وصيف كوبا أمريكا أعوام 2007 و2015 و2016، بالإضافة إلى وصافة مونديال البرازيل 2014.

وعلى جانب آخر، فاز ميسي ببطولة العالم للشباب تحت 20 عاما في 2005 وحصد

الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008.

وتابع ميسي: "لقد خسرت أربع مباريات نهائية، ثلاث منها على التوالي، إنه أمر محزن في الحقيقة، ولكن هكذا هو الحال، الأمور لا تسير على ما يرام، لقد حاولنا".

وأكمل: أعتقد أنه هناك الكثير من الناس، الذين يرغبون في هذا، هم غير راضين ونحن أيضا لسنا راضين عن الوصول إلى المباراة النهائية وعدم الفوز بها، خسرنا مرة أخرى بركلات الترجيح، مرة أخرى في مباراة متكافئة للغاية ولكن كيف لي أن أعرف ماذا يحدث، أعتقد أن القرار نهائي".

ومن جانبه قال حارس مرمى منتخب الأرجنتين سيرخيو روميرو أن إعلان ميسي اعتزال اللعب الدولي بمثابة قرار اتخذ في ظل ظروف "متوترة"، وأضاف: "لا يمكنني تخيل المنتخب بدون ميسي، سيعيد التفكير في القرار عندما يهدأ".

وتحدث المهاجم سيرخيو أجويرو عن ميسي قائلا: "ماذا يمكنني أن أقول له، لقد قلت له أن ركلة جزاء لا يمكنها تغيير الأمور، هو اللاعب الأفضل في العالم وسيظل هكذا، لقد قام بكل ما يمكنه من أجل المنتخب".

وبدأ ميسي مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني عام 2005 وسجل 55 هدفا، ليصبح

الهداف التاريخي للفريق، وهو الرقم القياسي، الذي حققه في نسخة العام الجاري من بطولة كوبا أمريكا (المئوية).