مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 5 مليارات دولار

البنك المركزي المصري (أرشيف)

قال وزير في المجموعة الاقتصادية في مصر إن بلاده التي تعاني من شح شديد في العملة الصعبة بدأت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من خلال البنك المركزي لاقتراض خمسة مليارات دولار.

وأضاف الوزير في اتصال هاتفي مع "رويترز" مشترطا عدم نشر اسمه إن مصر بدأت مفاوضات من خلال البنك المركزي الأسبوع الماضي مع صندوق النقد لاقتراض 5 مليارات دولار.

"هناك وفد من الصندوق قد يزور مصر الشهر المقبل لاستكمال المفاوضات."

كانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3 مليارات و200 مليون دولار.

لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4 مليارات و500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.