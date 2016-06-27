قتلى وجرحى في 4 انفجارات بالقاع اللبنانية

رجال الشرطة يطوقون مكان الانفجارات ـ رويترز

أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصدر أمني أن معلومات أولية أشارت إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب ثلاثة عشر، بينهم ثلاثة من أفراد الجيش اللبناني، في أربعة انفجارات متتالية وقعت فجر اليوم في بلدة القاع اللبنانية بقضاء بعلبك قرب مدينة القصير السورية.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيانٍ في المنطقة، أن سلسلة انفجارات انتحارية متتالية، استهدفت ساحة بلدة القاع ومركزًا للجمارك اللبناني في البلدة نفسها، حوالي الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأضاف الشهود، أن انتشارًا كثيفًا لوحدات الجيش في البلدة قد أعقب الانفجار، فيما طلب الجيش من المواطنين التزام المنازل خشية وجود المزيد من الهجمات الانتحارية.

من جهته أكد رئيس بلدية القاع، ميلاد رزق، في حديث صحافي، أن "العمليات الانتحارية وقعت عند الرابعة من فجر اليوم"، مشددًا على أن "الشعب اللبناني لن ينحني أمام الإرهاب".

ويشار إلى أن بلدة القاع قد شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية سلسلة مواجهات بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة من تنظيم الدولة الإسلامية تتمركز في الجبال الفاصلة بين لبنان وسوريا.