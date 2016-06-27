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شاهد: هدفان في شباك إسبانيا وإيطاليا تتأهل لربع النهائي

27/6/2016

أطاح المنتخب الإيطالي اليوم الإثنين، بالأحلام الإسبانية بفوزه على المنتخب الإسباني بهدفين دون رد على ملعب "فرنسا" بالعاصمة باريس، ليودّع حامل اللقب فعاليات البطولة.

وجاء هدفي الفوز للطليان في المباراة التي جاءت ضمن منافسات دور الـ 16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الأوربية لكرة القدم المقامة حاليا في فرنسا، عن طريق جورجيو كيلليني، وغرازيانو بيلي في الدقيقتين 33 و91.

وتأهل بذلك المنتخب الإيطالي إلى دور الثمانية (ربع النهائي) ليواجه المنتخب الألماني يوم السبت المقبل على ملعب " نوفو ستاد دي بوردو" بمدينة بوردو.

وبذلك، حقق "الأزوري" فوزا غائبا على الإسبان في البطولات الكبرى، منذ 22 عاما، وتحديدا منذ مونديال 1994، عندما فازت إيطاليا بهدفين لهدف في الدور ربع النهائي للبطولة العالمية.

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