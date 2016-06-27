شاهد: قطر تكتشف 3 كواكب نجمية جديدة في المجرة

أعلن العلماء في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة بالدوحة اكتشافهم لثلاثة كواكب نجمية جديدة تدور حول نجوم المجرة.

ويأتي هذا الاكتشاف نتيجة جهود متواصلة لعلماء "برنامج قطر للبحث عن الكواكب النجمية "Qatar Exoplant Survey " وهو برنامج تموله كل من مؤسسة قطر والصندوق العلمي القطري للبحث العلمي.

والكواكب الثلاثة المكتشفة تنتمي إلى ما يعرف فلكيا باسم المشتريات الساخنة نسبة إلى كوكب المشتري، وقد أُطلق عليها أسماء: قطر-3B وقطر-4B وقطر-5B.

وقد تم تسجيل الاكتشاف عالمياً ونشره في الدورية العلمية الشهرية للجمعية الملكية البريطانية.

وبهذا الاكتشاف يضيف "برنامج قطر للبحث عن الكواكب" خمسة كواكب في حساب المساهمات العربية في علم الفلك العالمي.

وتعادل أقطار كواكب قطر الثلاثة مرة إلى مرة ونصف قطر كوكب المشترى أو ما يعادل 12 إلى 17 مرة قطر الكرة الأرضية، أما درجات حرارة سطوحها فتتراوح بين 1400 و1700 درجة مئوية وتكمل دورتها حول نجومها في مدة تتراوح بين 1.8 و2.9 يوما أي أنها سريعة جدا في حين أن بعدها عن مجموعتنا الشمسية يبلغ من 1400 إلى 1800 سنة ضوئية والتي تساوي 10 آلاف مليار كيلومتر وتقع جميعا في الكوكبة النجمية الشهيرة المعروفة باسم المسلسلة "أندروميدا".

وقد تم تنفيذ اكتشاف هذه الكواكب الثلاثة بقيادة العالم القطري الدكتور خالد عبدالله تركي السبيعي صاحب الورقة البحثية المنشورة والمدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بالتعاون مع مجموعة من العلماء في المعهد.

وأكد السبيعي أن اكتشاف الكواكب النجمية يعتبر مفتاحاً مهما للإجابة عن أسئلة أساسية في علم الفلك مثل كيف نشأت المجموعة الشمسية وهل يوجد في الكون كواكب شبيهة بالأرض أم لا، لافتا ًإلى أن هذه الكواكب جاءت إلى جانب اكتشاف كوكبين سابقين هما قطر1 وقطر2 عامي 2010، 2011 ليشكل مساهمة في طريق الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، كما أنه يضع قطر في الترتيب الخامس عالميا من بين ثلاثين برنامج بحثي مماثل.

وأضاف السبيعي أن الاكتشاف جاء بعد فحص عشرات الآلاف من الصور الملتقطة بواسطة المراصد الفلكية الثلاثة التابعة للبرنامج والموجودة في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة وتينيريف بإسبانيا، وأوريمتشي بالصين والتي تعمل جميعا على رصد السماء بالتتابع على مدار الساعة. وهي الميزة التي يختص بها برنامج قطر للبحث عن الكواكب النجمية دون غيره من فرق البحث الثلاثين الأخرى.