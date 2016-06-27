شاهد: طلاب الثانوية يحاصرون وزارة التعليم المصرية

تظاهر الآلاف من طلاب الثانوية العامة في مصر اعتراضًا على قرار إلغاء امتحان مادة الديناميكا، وتأجيل ما تبقي من الامتحانات إلي يومي 2 و4 يوليو تخوفًا من التسريب ولإعداد امتحانات بديلة.

وحاصر الطلاب مبنى وزارة التربية والتعليم بوسط القاهرة ، وانضمت مسيرة أخرى تضم أولياء الأمور إلى المظاهرات حاصرت بوابات الوزارة بحسب صحيفة الأهرام شبه الرسمية.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الوزارة وقياداتها.

وأضافت صحيفة الأهرام أن الوزارة تحولت إلي ثكنة عسكرية حيث شهدت إجراءات أمنية غير مسبوقة من الداخل تحسبا لتطور الأمور.