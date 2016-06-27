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شاهد: تعرف على الأغذية المسببة للعطش في رمضان

27/6/2016

نصح الدكتور خالد المقدم، اختصاصي التغذية العلاجية، بعدم الإفراط في تناول الأغذية المدرة للبول في رمضان، لأنها تجعل الإنسان يشعر بالعطش الشديد بعد عدة ساعات.

وأضاف المقدم في حلقة جديدة من برنامج "كبسولة طبية" على موقع الجزيرة مباشر، أن أسباب شعور الإنسان بالعطش أثناء الصيام متعددة، مثل ارتفاع درجة الحرارة والإجهاد، وكذلك نسبة المياه التي حصل عليها الشخص أثناء فترة الإفطار.

وضرب المقدم مثلا بالمشروبات المحتوية على الكافيين كمثال للأغذية التي تساعد على خروج المياه من الجسم، والذي يوجد في منتجات مثل الشاي والقهوة والنسكافيه، التي تسبب العطش في مدة لا تزيد عن 7 ساعات، ناصحا بتناول المياه قبل تناول هذه المشروبات لعمل توازن داخل الجسم وحتى لا يفقد الصائم المياه بصورة كبيرة.

أما النوع الثاني من الأغذية المسببة للعطش فهي الأعشاب التي يتم تناولها بغرض فقدان الوزن، واصفا إياها بالخطر الشديد، لأنها تسبب جفافا للجسم وتقلل من الميزان المائي الخاص بالجسم.

كما نبه المقدم إلى ضرورة تجنب تناول المكملات الغذائية التي تتطلب شرب الماء، لأن الكثيرين لا يتنبهون لذلك أثناء تناولهم لتلك المكملات، وتكون نسبة المياه المطلوب تناولها في تلك الحالة حوالي 3 أكواب من المياه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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