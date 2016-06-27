شاهد: تشيلي تحرم الأرجنتين من لقب كوبا أمريكا

حرمت تشيلي منافستها الأرجنتين من إحراز أول لقب كبير لها منذ عام 1993 وتوجت بالنسخة المئوية من بطولة كأس أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" بفوزها عليها بركلات الترجيح 4-2، حيث انتهى (الوقتان الأصلي والإضافي صفر-صفر) في المباراة النهائية التي أقيمت في إيست راثرفورد (نيوجيرزي).

وكانت تشيلي تغلبت على الأرجنتين بالذات وبالسيناريو ذاته في البطولة التي استضافتها العام الماضي لتحرز باكورة ألقابها القارية.

وعلى إثر المباراة أعلن نجم الأرجنتين ليونيل ميسي اعتزاله اللعب دوليا وهو لا يزال بعمر التاسعة والعشرين مفضلا تركيز جهوده على ناديه برشلونة.

ومرة جديدة سقط المنتخب الأرجنتيني في امتحان الرهبة في ثالث مباراة نهائية يخوضها على التوالي في الاعوام الثلاثة الاخيرة ولم يسجل اي هدف في اي منها.

وكان "البيسيليستي" قد خسر نهائي مونديال 2014 في البرازيل أمام المانيا صفر-1 بعد التمديد، ثم أمام تشيلي في كوبا أميركا (الوقتان الاصلي والاضافي صفر-صفر) العام الماضي، وبالسيناريو ذاته بالأمس.

ودخلت الارجنتين المباراة النهائية مرشحة بعد العروض الهجومية القوية التي حققتها بتسجيلها 18 هدفا في 5 مباريات، لكنها مرة جديدة لم تكن على الموعد.

يذكر ان المنتخبين التقيا ايضا في دور المجموعات من هذه البطولة وفازت الارجنتين 2-1.