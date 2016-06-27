شاهد: بلجيكا تعبر المجر برباعية وتواجه ويلز في الثمانية

ستواجه بلجيكا منتخب ويلز في دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم بعدما تألق القائد أيدن هازارد ليقود فريقه لفوز عريض برباعية دون رد على المجر في دور الستة عشر اليوم الأحد.

وصنع هازارد هدفا وسجل أخر بينما أكمل توبي الدرفيريلد وميشي باتشواي ويانيك كاراسكو الانتصار الكبير.

وهيمنت بلجيكا على المراحل الأولى وتقدمت بعد عشر دقائق بعدما لعب كيفن دي بروين تمريرة في المنطقة ليستقبلها قلب الدفاع الدرفيريلد بالرأس في شباك المجر.

وكادت بلجيكا أن تضاعف الغلة لكن جابور كيراي حارس المجر تصدى ببراعة بساقه لمحاولة من دي بروين.

وسدد صانع لعب بلجيكا ركلة حرة في العارضة.