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شاهد: المعارضة السورية تعلن إسقاط مروحية للنظام

27/6/2016

أعلنت المعارضة السورية، إسقاط مروحية تابعة للنظام السوري، في الغوطة بريف العاصمة السورية دمشق مساء أمس الأحد.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لجيش الإسلام (أحد فصائل المعارضة)، أن "مقاتلي جيش الإسلام تمكنوا من إسقاط طائرة مروحية في سماء البحارية، في الغوطة الشرقية، بعد استهدافها بصاروخ موجه من منظومة الأوسا، التي تم اغتنامها  من قوات النظام عام 2013".

وبث الموقع تسجيلاً مصوراً يظهر لحظة إطلاق الصاروخ، وتعقبه على شاشة المنظومة المذكورة، ثم إصابته للهدف.

والأوسا، هي منظومة صواريخ موجهة سوفيتيية الصنع، تتألف من صواريخ دفاع جوي محمولة ومدمجة، ودخلت الخدمة أول مرة عام 1977.

ويأتي الإعلان عن إسقاط المروحية بعد ساعات من جولة  قام بها رئيس النظام السوري بشار الأسد، في أحد مواقع قواته جنوبي الغوطة الشرقية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام (سانا).

وتضم الغوطة الشرقية، عدداً من المدن والبلدات أبرزها "دوما" و"كفربطنا" و"عربين" ويقطنها نحو 700 ألف نسمة حالياً، وتتبع إدارياً لـ"ريف دمشق"، ويخضع الجزء الأكبر منها لسيطرة المعارضة، وتحاصرها قوات النظام منذ 3 سنوات.

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