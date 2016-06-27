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شاهد: ألمانيا تسحق سلوفاكيا بثلاثية وتتأهل لدور الثمانية

26/6/2016

رد يوليان دراكسلر الجميل لمدربه يواكيم لويف بتسجيل هدف بتسديدة مباشرة وصنع أخر في فوز ألمانيا 3-صفر على سلوفاكيا لتتأهل إلى دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم 2016 حيث ستواجه الفائز من مواجهة إيطاليا ضد إسبانيا حاملة اللقب.

 وشارك دراكسلر في التشكيلة الأساسية بدلا من ماريو جوتسه الذي قدم أداء متواضعا وبث اللاعب البالغ عمره 22 عاما الرعب في دفاع سلوفاكيا وصنع هدفا لماريو جوميز في الشوط الأول وأحرز هدفا في الشوط الثاني.

وتعامل المدافع جيروم بواتنج- الذي تعافى من إصابة عضلية – بشكل مثالي مع كرة شتتها الدفاع ليوجه تسديدة مباشرة من مسافة 25 مترا محرزا هدفه الدولي الأول ويضع بطلة العالم في المقدمة مبكرا بعد ثماني دقائق.

 وأضاع مسعود أوزيل فرصة مضاعفة التقدم لألمانيا بعدما احتسبت ركلة جزاء لجوميز إلا أن الحارس تصدى لها في الدقيقة 13.

 لكن جوميز ضاعف التقدم قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول بعد اختراق رائع لدراكسلر.

 واختتم دراكسلر الثلاثية من تسديدة رائعة بينما حافظت ألمانيا على نظافة شباكها للمرة الرابعة على التوالي.

 

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