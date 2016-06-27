"دولة مش قد امتحان".. أزمة الثانوية العامة في مصر

صفحة "شاومينج" ترفع شعار "دولة مش قد امتحان"

كشفت فضيحة تسريب اختبارات الثانوية العامة في مصر عن واحدة من أخطر الأزمات التي تواجه النظام المصري الذي بدا عاجزا عن تنظيم امتحان الثانوية العامة ربما للمرة الأولى في التاريخ المصري الحديث.

فادعاءات الهيمنة والسيطرة التي يطلقها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، والتي ظهرت في قمع النظام لجميع أطياف المعارضة، لم تصمد أمام عدد من صفحات التواصل الاجتماعي التي أعلنت مسؤوليتها عن تسريب امتحانات الثانوية العامة.

فرغم إعلان السلطات مرارا عن القبض على عدد من المسؤولين عن تسريب الامتحانات، مازالت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على موقع فيسبوك تتحدى وزارة التربية والتعليم وسلطات الأمن وتواصل تسريب امتحانات الثانوية العامة قبل الامتحانات بساعات.

تسريب امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" كان القشة التي قصمت ظهر البعير؛ حيث قامت الصفحة بتسريب الامتحان قبل بدئه بنحو ثمان ساعات، ما دفع الوزارة إلى إلغاء الاختبار وتأجيل مواد أخرى لحين حل أزمة التسريبات.

لكن التأجيل والإلغاء لم يحلا الأزمة؛ إذ طالت التسريبات مكتب وزير التعليم نفسه، فنقلت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" وقائع أحدث اجتماع في مكتب الوزير أمس الأحد لمواجهة أزمة التسريبات، ونقلت بالأسماء وبالتفاصيل التكليفات الموجهة لموظفين رفيعي المستوى بالوزارة، و"التكتيك" الذي سيجري استخدامه عبر إعداد اختبارين، أحدهما وهمي يجري تسريبه والآخر هو الذي سيمتحن فيه الطلاب فعليا.

ومبالغةً في تحدي الوزارة أعلنت الصفحة أنها ستبدأ في إعلان نتائج الطلاب في المواد التي خاضوا امتحاناتها، وبدأت بالفعل في نشر نتائج عدد من الطلاب.

التسريبات وتأجيل الامتحانات فجرت أزمة بين وزارة التعليم والطلاب الذين اتهموا الوزارة بتضييع مستقبلهم بسبب تسيبها الذي فضحته التسريبات.

لكن الأزمة بين الوزارة والطلاب انتقلت إلى الشارع بعدما نزل الآلاف من طلاب الثانوية العامة في مظاهرات احتجاجية في محيط وزارة التعليم بوسط القاهرة اعتراضا على تأجيل الامتحانات وفوضى التسريبات.

غير أن قوات الأمن المركزي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب المتظاهرين، بينما طاردت مدرعات الأمن الطلاب في الشوارع، كما اعتدى عناصر الأمن على عدد من الصحفيين الذين قاموا بتغطية المظاهرات.

وروت الصحفية المصرية سلافة مجدي على صفحتها على موقع فيس بوك تفاصيل الاعتداء على عدد من زملائها أثناء تغطيتهم للمظاهرات، ومن بينهم يارا صالح، الصحفية بموقع "البداية" التي تعرضت للضرب في البطن والوجه، كما تعرضت للتحرش من عناصر الأمن.

وقالت مجدي إن قوات الأمن حاصرتهم بإحدى محطات مترو الأنفاق بوسط القاهرة بعدما حاولوا معرفة اسم الشخص الذي قام بالاعتداء على الصحفية يارا صالح، كما قاموا بضرب المصور حسام الصياد.

لكن أزمة الثانوية العامة، بحسب مراقبين، ليست سوى عرض لمرض الفساد والتسيب الذي طال أغلب أركان الدولة المصرية، وتبدت عوارضه في أزمات مشابهة.

فالرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه، والذي شغل في السابق منصبي وزير الدفاع ومدير المخابرات الحربية، لم يستطع، على خطورة مناصبه، حماية مكتبه من فضيحة تسريبات نقلت بالصوت وقائع شديدة الحساسية تتعلق بترتيبات إدارة الدولة بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

وتختلف التحليلات بشأن من يقف وراء هذه التسريبات، ما بين من يعزوها إلى عناصر فاسدة تحتل مناصب رفيعة في وزارة التربية والتعليم، وبين من يقفز بتفسيره إلى اعتبارها جزءا من صراع الأجنحة داخل النظام نفسه.

وأيا كان التفسير فإن فضيحة التسريبات لتجسد بحق "بحسب مراقبين" ما وصف به السيسي مصر بأنها "شبه دولة" في تراجع عن وعده السابق بأن تكون "قد الدنيا"، وهو ما عبر عنه الطلاب أنفسهم في هاشتاج دشنوه شعاره "دولة مش قد امتحان".