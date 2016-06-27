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تركيا: اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيوقع غدا

27/6/2016

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

أعلنت كل من تركيا وإسرائيل على لسان رئيسي حكومتيهما إطلاق المرحلة الأولى من اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، في مؤتمرين صحفيين في أنقرة وروما.

وقال رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدرم" إن اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيوقع غدا، وإن إسرائيل ستدفع 20 مليون دولار لضحايا الهجوم على سفينة المساعدات التركية عام 2010، مضيفا أن تركيا سترسل سفينة تحمل 10 أطنان من المساعدات إلى ميناء إسرائيلي لإيصالها إلى غزة يوم الجمعة المقبل.

وأكد يلدرم أن تركيا ستبذل كافة جهودها من أجل توليد التيار الكهربائي في غزة وإنهاء الحصار.

وأشار يلدرم إلى نية بلاده تطبيع العلاقات مع روسيا "خدمة لمصلحة الشعبين".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الاتفاق يبقي الحصار البحري على غزة ويمنع تعاظم قوة حماس، معتبرا أن الاتفاق له أهمية أمنية واقتصادية ويعزز الاستقرار في المنطقة، وأنه يفتح الطريق أمام إمكانية تصدير الغاز الإسرائيلي لأوربا عبر تركيا، مؤكدا أن الاتفاق "انتصار للجانبين".

المصدر : الجزيرة مباشر
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