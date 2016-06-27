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تداول فيديو إباحي بين النواب يثير أزمة في برلمان مصر

27/6/2016

مجلس النواب المصري

شهد مجلس النواب المصري أزمة جديدة أثارت غضب النواب، بعد إعلان النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، تداول تطبيق "واتساب" الخاص بأعضاء المجلس لفيديو "إباحي" أرسله أحد النواب.

وقال عابد بحسب صحيفة المصري اليوم موجها حديثه لرئيس المجلس إن النائب، الذي أرسل الفيديو لا يستحق أن يتواجد داخل أروقة مجلس النواب، حفاظا على سمعة الأعضاء.

وأضاف: "المؤسف للغاية أن هذا الفيديو تم إرساله إلى 265 نائبا عبر هواتفهم الشخصية". مطالبًا بضرورة حذفه.

ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا "الرسالة وصلت" وأن هناك أمورا عدم البيان فيها يعتبر إيضاحا. وتابع: هذا الأمر غير مقبول وسأتخذ الإجراءات اللازمة. وأكد أنه سيخاطب مباحث الاتصالات لتتبع مصدر تلك الرسالة، على أن يتم إخطار النائب العام لمباشرة التحقيقات.

وفي المقابل تقدم النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام ببلاغ إلى مباحث الجريمة الإلكترونية والإنترنت بأنه تم اختراق حسابه على "واتس أب" من مجهول وتم إرسال مقاطع فيديو مسيئة وغير لائقة على مجموعة "واتساب" الخاصة بالأمانة العامة لمجلس النواب وغيرها من المجموعات الأخرى ما من شأنه أن يسيء له كنائب.

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