بريطانيا: الإبلاغ عن 100 جريمة ضد المسلمين منذ الاستفتاء

عبر زعماء بولنديون ومسلمون في بريطانيا عن قلقهم اليوم الاثنين بعد موجة من جرائم الكراهية ذات الدوافع العنصرية في أعقاب استفتاء الأسبوع الماضي للخروج من الاتحاد الأوربي والذي كانت الهجرة عاملا أساسيا في نتيجته.

وقالت الشرطة إن منشورات عدائية ضد البولنديين وزعت في مدينة بوسط انجلترا كما لطخ مركز ثقافي بولندي في لندن برسم غرافيتي أمس الأحد بعد ثلاثة أيام من الاستفتاء.

في الوقت ذاته قالت منظمات إسلامية إنها رصدت ارتفاعا حادا في عدد الحوادث ضد المسلمين منذ يوم الجمعة الماضي الكثير منها مرتبط مباشرة بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال المجلس الإسلامي في بريطانيا الذي يضم الكثير من المنظمات الممثلة لنحو 2.7 مليون مسلم إنه جرى الإبلاغ عن أكثر من 100 جريمة كراهية منذ نتيجة الاستفتاء.

وقال شعاع شافي الأمين العام للمجلس "تواجه بلادنا أزمة سياسية أخشى أن تهدد السلام الاجتماعي."

وقال فياض مورغال مؤسس جماعة تراقب الهجمات ضد المسلمين إن جماعته تلقت تفاصيل نحو 30 حادث منها هجوم على مسلمة عضو بأحد المجالس البلدية في ويلز والتي طلب منها حزم أمتعتها للمغادرة وصياح رجلين في وجه سيدة ترتدي حجابا خلال توجهها إلى مسجد في لندن وقولهما "صوتنا من أجل أن تغادروا (بريطانيا).

وأدان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الهجمات في البرلمان.

وقال كاميرون "في الأيام القليلة الماضية رأينا (رسوم) غرافيتي خسيسة على مركز اجتماعي بولندي ونشهد إساءات شفهية ضد أفراد بسبب أنهم من الأقليات العرقية."

وأضاف قائلا "لن نتهاون مع جرائم الكراهية أو هذه الأشكال من الهجمات، يجب استئصالها."

وعبرت السفارة البولندية في لندن في بيان عن شعور بالصدمة والقلق العميق إزاء الإساءة للأجانب وقالت إن وزير الشؤون الخارجية البولندي فيتولد فاشيكوفسكي بحث الأمر مع وزير بريطانيا لشؤون أوربا ديفيد ليدينغتون.

وبرزت الهجرة كموضوع رئيسي في حملة الاستفتاء البريطاني إذ قال الداعون للخروج من الاتحاد إن انضمام بلادهم للتكتل سمح بدخول عدد لا يمكن السيطرة عليه من المهاجرين القادمين من شرق أوربا.

ويعيش في بريطانيا عدد كبير من البولنديين منذ الحرب العالمية الثانية وزاد العدد بعد انضمام بولندا للاتحاد الأوربي في 2004.

ويعيش في بريطانيا نحو 790 ألف بولندي وفقا لأرقام رسمية صدرت في 2014 وهم ثاني أكبر عدد لسكان بريطانيا الذين ولدوا في الخارج بعد الهند.

وفي خارج الجمعية الاجتماعية والثقافية البولندية في لندن التي افتتحت في 1974 والمقر لأغلب المنظمات البولندية في بريطانيا رسم غرافيتي على المبنى يطلب من البولنديين مغادرة بريطانيا.