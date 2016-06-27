بالفيديو: اشتعال النيران في محرك طائرة سنغافورية

قالت شركة الخطوط الجوية السنغافورية اليوم الاثنين إنه لا إصابات في الحريق الذي شب في إحدى طائراتها بعدما عادت الطائرة إلى مطار تشانغي بسبب تحذير من خلل في المحرك.

وجاء في بيان للشركة أن الطائرة بوينغ 777-300 إي.آر كانت في طريقها إلى ميلانو عندما عادت أدراجها "في أعقاب رسالة تحذير بشان زيت المحرك".

وقال البيان إن المحرك الأيمن للطائرة شبت فيه النار بعدما هبطت الرحلة إس.كيو 368 بعد أكثر من أربع ساعات من الإقلاع.

وأضاف البيان "أجهزة الطوارئ في المطار أخمدت الحريق ولم تحدث إصابات للركاب البالغ عددهم 222 والطاقم المكون من 19 فردا الذين كانوا على متنها."

وذكرت الشركة أن الركاب نقلوا إلى طائرة أخرى من المقرر أن تغادر إلى ميلانو في وقت لاحق اليوم.